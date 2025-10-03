Венчурные инвесторы вложили $192,7 млрд в стартапы с искусственным интеллектом с начала 2025 года, что уже стало новым глобальным рекордом, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании PitchBook. Этот год может стать первым в истории, когда доля ИИ-сектора превысила половину всех венчурных инвестиций, считают эксперты.

Freepik

В последнем квартале американские венчурные фонды направили 62,7% средств от общей суммы в компании, работающие с искусственным интеллектом, глобальные инвесторы выделили на эти цели 53,2%. Общий объем венчурных сделок за год составил $366,8 млрд, из которых $250,2 млрд пришлось на США.

Основные средства достались крупным игрокам рынка — компании Anthropic и xAI привлекли миллиарды долларов в текущем квартале. Менее известные стартапы, особенно те, что не специализируются на искусственном интеллекте, столкнулись с трудностями при поиске финансирования.

«Куда ни посмотри, рынок расколот надвое. Ты либо в ИИ, либо нет. Ты либо крупная компания, либо нет», — отметил Кайл Сэнфорд, директор по исследованиям PitchBook.

Для сравнения: историческим рекордом венчурного финансирования криптостартапов стали $33,8 млрд в 2021 году. Тогда это было больше, чем совокупные инвестиции в сектор за все предыдущие годы вместе взятые. Потом пошел спад. В 2024 году криптостартапы привлекли более $13 млрд, что было на 28% больше по сравнению с 2023 годом ($10,1 млрд).

Читайте также Венчурные инвестиции в России выросли на 81% в первом полугодии

Однако на фоне бума ИИ-инвестиций общая картина для стартап-индустрии выглядит менее радужно. Количество компаний, получивших венчурное финансирование в мире, находится на минимальном уровне за последние годы. То же касается числа венчурных фондов, привлекающих капитал.

По данным PitchBook, в 2025 году 823 венчурных фонда собрали в общей сложности более $80 млрд. Для сравнения, в 2022 году 4 430 фондов привлекли около $412 млрд. Как подчеркнул Сэнфорд, инвесторы и партнеры венчурных фондов стали более избирательны в своих вложениях и концентрируются на искусственном интеллекте.