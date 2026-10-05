В 2025 году американцы сделали ставок на спортивные события примерно на $166 млрд. Этот показатель оказался более чем вдвое выше совокупных доходов киноиндустрии, музыкального бизнеса, книжных издательств и музеев в США за тот же год, пишет Fortune.
Для сравнения: североамериканский кинопрокат в 2025 году принес $8,87 млрд, записанная музыка — $11,5 млрд, концерты и фестивали — $18,51 млрд, книжные издательства — $14,6 млрд, а музеи — около $16,4 млрд. В сумме эти направления получили примерно $70 млрд — менее половины объема спортивных ставок.
Однако сравнение не означает, что американцы потеряли $166 млрд на ставках. В индустрии используется показатель handle — так называют общий объем денег, поставленных игроками. Значительная часть этой суммы возвращается игрокам в виде выигрышей: по данным Fortune, более 90% поставленных средств выплачивается обратно. Поэтому объем ставок нельзя напрямую сравнивать с выручкой кинотеатров или музыкальной индустрии.
В среднем на одного взрослого американца в 2025 году пришлось около $1000 ставок. При этом средние потери оценивались примерно в $100. Таким образом, для игрока и для букмекерской компании один и тот же объем ставок имеет совершенно разное значение: большая часть денег продолжает обращаться внутри системы, а доходом отрасли становится не весь handle.
Еще несколько лет назад рынок был значительно меньше. Переломным моментом стал 2018 год, когда Верховный суд США отменил федеральный запрет на спортивные ставки и разрешил штатам самостоятельно решать вопрос об их легализации. В первый год после отмены запрета американцы поставили на спорт $6,6 млрд. К 2025 году показатель вырос примерно в 25 раз.
Одновременно ставки стали гораздо разнообразнее. Сегодня игрок может прогнозировать не только победителя матча или турнира, но и отдельные события внутри игры, а также делать ставки непосредственно во время спортивного события. Распространение таких форматов сделало букмекерские сервисы более тесно связанными с повседневным просмотром спорта.
Масштаб рынка при этом может быть еще больше официальной оценки. Статистика на $166 млрд учитывает легальные ставки, данные о которых доступны регуляторам, однако не охватывает некоторые операции через племенные казино. В ряде штатов информация о таком сегменте не публикуется в полном объеме.
Еще один источник роста — платформы прогнозных рынков. Спортивные контракты на таких площадках, как Kalshi и Polymarket, не входят в показатель $166 млрд. Экономист Виктор Мэтисон считает, что если учитывать эти операции и нераскрытые ставки через племенные казино, общий объем спортивных ставок в США в 2025 году мог приблизиться к $300 млрд.
Столь стремительный рост рынка вызывает вопросы и с точки зрения финансового поведения игроков. По оценке Мэтисона, около 95% всех потерь приходится примерно на 5% игроков. Это означает, что средние показатели по рынку скрывают значительную концентрацию потерь среди небольшой группы наиболее активно ставящих людей.
Дополнительные риски выявило исследование Федерального резервного банка Нью-Йорка. Оно обнаружило рост просрочек по кредитным картам среди миллениалов и представителей поколения Z в штатах, где спортивные ставки легализованы.
Таким образом, спортивные ставки в США уже стали рынком с объемом, сопоставимым с крупнейшими индустриями развлечений. При этом $166 млрд показывают не столько деньги, которые американцы проиграли букмекерам, сколько масштаб оборота рынка, который за несколько лет вырос в десятки раз.
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