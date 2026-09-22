Компания FEVO развивает технологию Social Checkout, которая позволяет покупать билеты онлайн вместе с друзьями. Пользователь может пригласить других участников прямо на сайте билетного оператора, выбрать места рядом и оформить покупку без перехода в сторонние сервисы.

Omar Ramadan, Unsplash

После покупки пользователь получает персональную ссылку и может отправить ее друзьям. Все билеты, купленные по ней, система объединяет в одну группу. При этом каждый участник оплачивает свой билет отдельно, а организаторы могут разрешить группе выбирать места рядом друг с другом.

FEVO также дает организаторам инструменты для продвижения мероприятий через самих покупателей. Они могут отслеживать, кто пригласил больше друзей, составлять рейтинги и предлагать бонусы за привлечение новых участников. Таким образом покупатели фактически помогают распространять предложения среди своей аудитории.

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Технология рассчитана не только на спортивные мероприятия, но и на концерты, фестивали и другие события. FEVO интегрирована с билетными системами Ticketmaster HOST и Archtics, поэтому организаторы могут добавлять групповые покупки и приглашения друзей к уже существующей системе продаж.

FEVO запустила платформу в 2016 году. По данным компании, сейчас ее решения используют более 800 брендов из сфер спорта, музыки и развлечений. Через платформу уже продали свыше 24 млн билетов для 6,1 млн покупателей.

FEVO фактически переносит привычную групповую покупку билетов в онлайн. Один человек может выбрать мероприятие и начать оформление, а затем пригласить друзей присоединиться к той же группе. Для организаторов это одновременно способ увеличить групповые продажи и подтолкнуть покупателей делиться мероприятием с другими.

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