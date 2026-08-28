Российский рынок информационных технологий в ближайшие годы будет расти заметно медленнее, чем отдельные его сегменты. По прогнозу ИТ-холдинга T1, по итогам 2026 года объем рынка увеличится примерно на 4%, а среднегодовой темп роста в 2025–2028 годах составит около 8%. При этом расходы на решения и услуги в области ИИ и облачные технологии будут расти почти втрое быстрее рынка — примерно на 22% в год.

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Причина такого расхождения — не столько сокращение интереса бизнеса к технологиям, сколько изменение структуры расходов. Компании становятся осторожнее с крупными ИТ-проектами, которые не дают понятного экономического эффекта, зато продолжают инвестировать в направления, связанные с автоматизацией, ИИ и вычислительной инфраструктурой.

Особенно быстро растет спрос на мощности для работы с ИИ. По оценке аналитиков T1, сегмент GPUaaS (Graphics Processing Unit as a Service) — аренды вычислительных ресурсов с графическими процессорами — в 2025–2028 годах будет увеличиваться в среднем на 36% ежегодно. Рынок ИИ-оборудования за тот же период может расти примерно на 19% в год. Иными словами, компании пока не готовы одинаково охотно тратить деньги на весь ИТ-ландшафт, но на железо, которое нужно для искусственного интеллекта, бюджетный карандаш становится заметно мягче.

Растет и доля генеративного ИИ непосредственно внутри корпоративных бюджетов, подсчитали в холдинге. В 2025 году на генеративный ИИ приходилось около 3,5% ИТ-бюджетов, а в 2026-м показатель достиг 4,2%. T1 ожидает дальнейшего роста расходов на такие решения по мере того, как компании переходят от экспериментов с отдельными инструментами к их внедрению в бизнес-процессы.

При этом традиционные ИТ-инвестиции растут гораздо осторожнее. Для бизнеса становится важнее не сам факт цифровизации, а возможность посчитать ее эффект: сократить расходы, увеличить производительность или получить новый источник выручки. Поэтому рынок постепенно разделяется на проекты, которые можно отложить до лучших времен, и инфраструктуру, без которой запускать новые ИИ-сервисы уже не получится.

Больше всего на ИТ в ближайшие годы, по прогнозу T1, будут тратить ритейл, высокотехнологичные производства, ИТ и электронная коммерция. Среднегодовой рост ИТ-расходов в этих отраслях в 2025–2028 годах оценивается соответственно в 12,8%, 12,4% и 11,3%. Для остальных отраслей цифровые бюджеты также остаются значимыми, но темпы роста будут более сдержанными.

Отдельный вопрос — когда рынок в целом снова начнет расти быстрее. По оценке T1, в ближайшей перспективе ускорения ждать не стоит: компании будут осторожнее подходить к инвестициям, а крупные проекты — проходить более жесткий отбор по экономической эффективности. При этом внутри рынка продолжится перераспределение денег в пользу ИИ, облаков и вычислительной инфраструктуры.

Общий рынок замедляется, зато отдельные сегменты растут двузначными темпами. И пока ИИ требует все больше вычислений, бюджеты, похоже, будут следовать за ним — даже если остальные статьи расходов придется немного подвинуть.

Что это значит для бизнеса

Для бизнеса это означает, что ИТ-бюджеты не обязательно будут расти вместе с количеством новых технологий. Компании, вероятно, станут строже выбирать проекты и отдавать приоритет тем решениям, чей эффект можно посчитать в деньгах или производительности. При этом ИИ-инфраструктура, судя по прогнозу, станет одной из немногих статей расходов с устойчивым двузначным ростом.

Для поставщиков технологий это означает смещение спроса: продавать бизнесу просто «цифровизацию» становится сложнее, зато растет рынок инструментов, необходимых для внедрения ИИ, — от облачных сервисов до вычислительных мощностей и GPUaaS. Особенно заметным этот спрос может быть в ретейле, производстве, ИТ и e-commerce — именно эти отрасли T1 относит к наиболее быстрорастущим по ИТ-расходам.

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