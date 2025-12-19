В России стремительно растет список городов, где новостроек построили больше, чем могут продать. Картина выглядит все более тревожной: если год назад в зоне риска «затоваривания» были единицы, то сейчас туда попали сразу десять городов-миллионников — от Красноярска и Новосибирска до Краснодара и Волгограда. Девелоперы в этих городах, по сути, обогнали спрос, и теперь рынок замер в ожидании, что будет дальше, пишут «Известия» со ссылкой на проект о недвижимости «Движение.ру».

Freepik

Цифры только подтверждают эту тенденцию. Почти 82 млн кв. м строящегося жилья все еще ждут своих покупателей — это целых 68% от всех текущих строек. Показатель распроданности за год просел на семь пунктов и вплотную приблизился к опасной черте в 70%. Пересечение этой границы для девелоперов — как красная лампочка на приборной панели.

Все дело в деньгах: новостройки возводят на кредитные средства, и если на счетах дольщиков недостаточно денег, то ставки по этим кредитам взлетают. В итоге экономика проектов начинает давать сбой, а будущая стоимость квадратного метра рискует вырасти, чтобы покрыть возросшие расходы.

Причина этого дисбаланса лежит на поверхности. Высокие ставки по ипотеке заметно притормозили покупательскую активность. Застройщики в ответ активно предлагают рассрочки, но это лишь частичное решение. При рассрочке на эскроу-счёт попадает только первый взнос, и дорогой кредит девелопера не становится дешевле мгновенно.

Власти пока наблюдают за ситуацией со сдержанным оптимизмом, отмечая, что с осени приток средств на эскроу-счета оживился, а темпы строительства сами собой начинают замедляться. Многие эксперты видят свет в конце тоннеля. Они связывают надежды со снижением ключевой ставки ЦБ, которое должно вдохнуть новую жизнь в спрос. Девелоперы, в свою очередь, уже стали куда осторожнее и реже запускают новые проекты, давая рынку время «переварить» уже построенное.

Итог на сегодня — рынок новостроек проходит через болезненную, но необходимую коррекцию. Эпоха безудержного роста сменилась фазой перераспределения и поиска баланса между темпами стройки и реальными возможностями покупателей. От того, как быстро этот баланс будет найден, зависит стабильность всей отрасли и кошельки будущих новоселов.