Российские власти работают над пакетом законодательных и технологических мер, направленных на повышение безопасности сделок с недвижимостью. Эти шаги продиктованы участившимися случаями мошенничества, среди которых наиболее резонансным стало дело с квартирой певицы Ларисы Долиной.

Freepik

Одним из ключевых нововведений станет возможность дистанционного подтверждения сделок с использованием биометрических данных, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Согласно планам, с 1 июля 2026 года стороны смогут использовать для идентификации отпечаток пальца, сканирование лица или радужной оболочки глаза.

Как подчеркнул Кошелев, этот метод не заменит, а дополнит усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), повысив уровень защиты. Для минимизации рисков система будет хранить не сами биометрические образцы, а их криптографический код, что исключает восстановление исходных данных при возможной утечке. Параллельно уже ужесточена ответственность за незаконное обращение с биометрией.

Одновременно в Госдуме обсуждаются инициативы, призванные изменить процедуру оформления сделок. В ответ на распространение так называемой бабушкиной схемы глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников предложил сделать нотариальное удостоверение обязательным для всех сделок с недвижимостью с участием граждан, пишут «Ведомости». Это, по замыслу, позволит привлечь к проверке профессионального юриста и возложить на него часть ответственности.

Для граждан старше 65 лет предусмотрены льготные тарифы и обязательная видеофиксация процедуры, что должно усилить доказательную базу и защитить уязвимых продавцов.

Вторым важным направлением реформы стала подготовка федерального закона «О риэлторской деятельности», который впервые на общегосударственном уровне установит правовой статус, обязанности и модель регулирования для участников этого рынка — через лицензирование или обязательное членство в саморегулируемых организациях (СРО).

Впрочем, эксперты указывают на возможные сложности в реализации этих планов. Обязательный нотариат может создать чрезмерную нагрузку на нотариальные конторы, а предложение снизить тарифы при одновременном повышении ответственности нотариусов ставит под вопрос экономическую целесообразность такой модели, особенно для частных практик. Кроме того, нотариусы не обладают достаточной квалификацией для оценки дееспособности сторон.

Прочитайте также Генпрокуратура России предложила инициативу против мошенничества с недвижимостью

Что касается закона о риэлторах, то здесь существует риск, что ужесточение регулирования и дополнительные финансовые взносы приведут к росту стоимости услуг и сокращению конкуренции, подтолкнув часть рынка в неформальный сектор. При этом многие сделки заключаются напрямую между гражданами через онлайн-сервисы, что может вывести их из-под действия нового законодательства.