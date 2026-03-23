Уровень заработной платы остается главным критерием при выборе работы более чем для половины (51%) россиян, показал опрос «Авито Работы» и «Авито Рекламы», в котором приняли участие более 8 тыс. работающих жителей страны. Подробности — в распоряжении «Инка».

Удобное расположение офиса оказалось на втором месте по значимости — этот вариант выбрали 34% респондентов. Замыкает тройку лидеров официальное трудоустройство с «белой» зарплатой, его отметил 31% участников опроса.

Почти половина соискателей обращают внимание на репутацию работодателя, этот показатель составил 45%. Среди молодежи 18–24 лет доля таких респондентов выше и достигает 54%, а в Екатеринбурге и Воронеже составляет 60%.

Гибкий график работы важен для 28% опрошенных, а возможность совмещать работу и личную жизнь для 27%. Позитивную атмосферу в коллективе ценят четверть респондентов, а стабильность компании каждый пятый. Карьерный рост и прозрачная система премий интересуют 16% участников, удаленный или гибридный формат 14%.

При оценке бренда работодателя соискатели в первую очередь обращают внимание на отношения между руководителями и сотрудниками — этот фактор отметили 43% опрошенных. Внутренняя культура важна для трети респондентов, а атмосфера на рабочем месте для 32%. Репутация компании и ее присутствие в рейтингах значимы для 24% участников.

Почти половина респондентов готовы откликнуться на вакансию, если увидят в интернете рекламу работодателя с привлекательными условиями, доля таких составила 46%. Среди молодежи 18–24 лет этот показатель достигает 54%. Основным источником информации о вакансиях остаются личные рекомендации, их назвали 48% участников. На втором месте реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах — этот вариант выбрали 39% опрошенных.

Две трети россиян заявили, что в целом довольны своей нынешней работой, показатель составил 66%. Наиболее высокий уровень удовлетворенности зафиксирован среди сотрудников салонов красоты, где таких 75%, мастеров персональных услуг (74%), работников образования (70%) и специалистов в сфере финансов, логистики и подбора кадров (70%).

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.