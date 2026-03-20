К концу 2026 года россияне будут тратить на поиск работы на два месяца больше, чем сейчас, а в 2027 году сроки трудоустройства еще увеличатся. Ключевыми факторами эксперты называют возросшую конкуренцию среди кандидатов, сокращение количества вакансий и ужесточение фильтрации соискателей со стороны работодателей.

Динамика 2025 года уже показывает тенденцию: число вакансий сократилось на 12%, а количество резюме — на 19%, при этом HH-индекс в декабре достиг 9 пунктов, что свидетельствует о росте конкуренции, отмечает руководитель подбора персонала «Битрикс24» Элеонора Золошкова. По ее словам, свободных мест становится меньше, но кандидаты не спешат их занимать, а джоб-хоппинг постепенно уходит в прошлое. Если в 2025 году смену работы регулярно рассматривали 55% респондентов, то в этом году на переход решились 37%.

Работодатели активно удерживают ключевых сотрудников, предлагая бонусы и зарплаты выше среднерыночного уровня. Учитывая высокую стоимость подбора персонала (от 180 до 350 тыс. руб.) и время на адаптацию, наем новых сотрудников становится менее выгодным, что также замедляет появление новых вакансий.

Золошкова отмечает, что кандидаты стали тщательнее оценивать компании: они изучают культуру, проходят больше собеседований и сверяют свои навыки. Компании в ответ ужесточили найм и усилили проверку соответствия ценностям.

Чтобы ускорить поиск работы, эксперт советует скорректировать зарплатные ожидания, демонстрировать конкретные результаты вместо списка условий и быть максимально прозрачными на всех этапах найма. По ее словам, «время быстрых офферов уходит».

За последний год более 40% россиян почувствовали финансовую тревожность, показало исследование маркетплейса «Выберу.ру», опросившего три тысячи жителей разных регионов страны. Основной причиной беспокойства для большинства стало повышение цен — именно этот фактор назвали главным риском 38% участников опроса.

