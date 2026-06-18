Российские компании все чаще передают часть процессов специализированным подрядчикам вместо того, чтобы развивать их внутри бизнеса. По данным исследования консалтинговой группы «Б1», организации, которые активнее используют аутсорсинг, наращивают выручку быстрее компаний, опирающихся преимущественно на собственный штат.

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Эксперты изучили финансовую отчетность 55 тыс. организаций из разных отраслей за 2019−2025 годы и разделили их на группы по интенсивности использования аутсорсинга. У компаний с наиболее высокой долей внешних исполнителей выручка росла в среднем на 16% в год. В группе со средним уровнем аутсорсинга показатель составил около 12%, а среди организаций, выполняющих большинство процессов своими силами, — примерно 10%.

Наиболее широко аутсорсинг распространен в торговле. По расчетам авторов, уровень его применения в отрасли достигает 92%. В строительстве и промышленности показатель составляет около 81%, а в сельском хозяйстве и транспортной сфере — примерно 72%.

Авторы исследования связывают различия с изменением управленческой модели. Компании оставляют внутри ключевые направления — развитие продукта, работу с клиентами, маркетинг и управление, — а технические, логистические и сервисные процессы передают специализированным подрядчикам. По оценке аналитиков, такая схема помогает быстрее запускать проекты и выходить на новые рынки.

Еще заметнее различается выручка в расчете на одного штатного сотрудника. У компаний с высокой долей аутсорсинга этот показатель достигает примерно 29 млн руб. в год, а у организаций, выполняющих большинство функций собственными силами, составляет около 5 млн руб. Разрыв почти шестикратный, однако он частично объясняется самой моделью подсчета, поскольку сотрудники подрядчиков не входят в штат заказчика.

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Интерес к аутсорсингу аналитики также связывают с ростом расходов на штат. За последний год затраты работодателей на оплату труда увеличились на 16%, тогда как расходы на услуги подрядчиков сократились примерно на 5%. Поэтому компании рассматривают внешних исполнителей не только как способ сдерживать издержки, но и как возможность быстрее менять объем и состав необходимых ресурсов.

Однако такая модель подходит не всем. В компаниях, где качество продукта или услуги напрямую зависит от квалификации сотрудников, бизнес продолжает развивать собственные команды и сохранять ключевые компетенции внутри. Работа с подрядчиками также требует аккуратного юридического оформления. Если внешний специалист фактически выполняет обязанности штатного сотрудника, налоговые органы могут переквалифицировать отношения, доначислить налоги и взносы, а также назначить штраф.

Аналитики ожидают, что российский бизнес продолжит активнее передавать отдельные процессы подрядчикам. Рост рынка поддержат распространение проектной занятости, развитие цифровых платформ и дефицит кадров, из-за которого работодатели ищут более гибкие способы организации работы.

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