Ключевым требованием, которое работодатели в сфере науки и образования предъявляют к соискателям, стала готовность постоянно учиться и развиваться. Этот вывод основан на новом исследовании hh.ru, проанализировавшем более 15 тыс. вакансий из этой области. Подробности — в распоряжении «Инка».

CDC/Unsplash

Пункт о готовности к развитию фигурирует в описаниях вакансий более 40 тыс. раз, что делает его абсолютным лидером. Вторым по значимости навыком аналитики назвали грамотную речь, которую работодатели упоминают свыше 21 тыс. раз. В тройку наиболее востребованных требований также вошло владение высокими технологиями и уверенное пользование ПК, отмеченное в 14,5 тыс. объявлений.

Особым и быстро растущим трендом в секторе стало внедрение искусственного интеллекта. За последний год спрос на специалистов, связанных с ИИ, вырос более чем на 20%, а число новых вакансий превысило 500. Медианная предлагаемая зарплата для таких экспертов увеличилась за год с 75 до 100 тыс. руб.

Прочитайте также Кадровые тренды: как менялись карьера и доходы россиян в 2025 году

Общий спрос на кадры в науке и образовании остается стабильным. За последний месяц на рынке появилось более 15 тыс. новых вакансий, что составляет 2% от общего объема предложений. Средняя предлагаемая зарплата по всем позициям достигла 62,7 тыс. руб., что на 14% выше прошлогоднего уровня.

Особенно заметен рост доходов у начинающих специалистов. Соискателям без опыта работы и выпускникам вузов сейчас предлагают в среднем 50 тыс. руб., что на 13% больше, чем в начале 2025 года. Молодым специалистам с небольшим стажем готовы платить более 64 тыс. руб. Опытные кадры со стажем от шести лет могут рассчитывать на зарплату свыше 101 тыс. рублей, что на 23% превышает прошлогодние показатели.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.