По итогам 2025 года 12% работающих россиян — каждый восьмой сотрудник — добились карьерного продвижения. Еще у 6% опрошенных изменилось название должности без пересмотра обязанностей, в то время как половина респондентов осталась на прежних позициях. Таковы данные наблюдений рекрутингового сервиса hh.ru, с которыми ознакомился «Коммерсант».
Аналитики выделили профессиональные группы, где продвижение по службе происходило наиболее активно. Лидерами стали:
● Высший и средний менеджмент (23%).
● Специалисты по управлению персоналом и обучению (22%).
● Сотрудники сфер строительства и недвижимости (18%).
● Профессионалы в области маркетинга, рекламы и PR (17%).
● Административный персонал (16%).
Также рост отмечался в производственных и сервисных направлениях, на транспорте и в логистике (по 11%), а также среди рабочего персонала (6%). В этих отраслях, как отмечают эксперты, повышение часто используется как инструмент для удержания ценных кадров в условиях высокой конкуренции на рынке труда.
Параллельно с карьерными изменениями исследование зафиксировало и движение в доходах. О росте заработной платы или оклада в 2025 году сообщили 28% участников опроса. У 33% доходы остались на прежнем уровне. Практически не было обнаружено гендерного разрыва: повышение зарплаты отметили 29% женщин и 27% мужчин.
Среди регионов лидерами по доле сотрудников с выросшими доходами стали:
● Татарстан (39%)
● Санкт-Петербург (37%)
● Свердловская и Самарская области (по 34%)
● Тюменская область (32%)
Наибольший прирост по профессиональным группам наблюдался у:
● Специалистов по управлению персоналом (44%).
● Высшего и среднего менеджмента (40%).
● Работников строительства и недвижимости (38%).
● Сотрудников производства и сервисного обслуживания, а также добычи сырья (по 34%).
В первую десятку также вошли финансисты и бухгалтеры (32%), работники науки и образования (31%), а также административный персонал, специалисты по закупкам и туризму (по 30%).