По итогам 2025 года 12% работающих россиян — каждый восьмой сотрудник — добились карьерного продвижения. Еще у 6% опрошенных изменилось название должности без пересмотра обязанностей, в то время как половина респондентов осталась на прежних позициях. Таковы данные наблюдений рекрутингового сервиса hh.ru, с которыми ознакомился «Коммерсант».

Marten Bjork/Unsplash

Аналитики выделили профессиональные группы, где продвижение по службе происходило наиболее активно. Лидерами стали:

● Высший и средний менеджмент (23%).

● Специалисты по управлению персоналом и обучению (22%).

● Сотрудники сфер строительства и недвижимости (18%).

● Профессионалы в области маркетинга, рекламы и PR (17%).

● Административный персонал (16%).

Также рост отмечался в производственных и сервисных направлениях, на транспорте и в логистике (по 11%), а также среди рабочего персонала (6%). В этих отраслях, как отмечают эксперты, повышение часто используется как инструмент для удержания ценных кадров в условиях высокой конкуренции на рынке труда.

Параллельно с карьерными изменениями исследование зафиксировало и движение в доходах. О росте заработной платы или оклада в 2025 году сообщили 28% участников опроса. У 33% доходы остались на прежнем уровне. Практически не было обнаружено гендерного разрыва: повышение зарплаты отметили 29% женщин и 27% мужчин.

Прочитайте также Россияне готовы жертвовать личным временем ради карьеры — опрос

Среди регионов лидерами по доле сотрудников с выросшими доходами стали:

● Татарстан (39%)

● Санкт-Петербург (37%)

● Свердловская и Самарская области (по 34%)

● Тюменская область (32%)

Наибольший прирост по профессиональным группам наблюдался у:

● Специалистов по управлению персоналом (44%).

● Высшего и среднего менеджмента (40%).

● Работников строительства и недвижимости (38%).

● Сотрудников производства и сервисного обслуживания, а также добычи сырья (по 34%).

В первую десятку также вошли финансисты и бухгалтеры (32%), работники науки и образования (31%), а также административный персонал, специалисты по закупкам и туризму (по 30%).