Аналитики Точка Банка попробовали взглянуть на деловую статистику через призму поп-культуры, для этого они связали номера героев из корейского сериала «Игра в кальмара» с российскими ИНН и кодами ОКВЭД и выяснили, кем они могли бы быть в реальной жизни. Подробности — в распоряжении «Инка».
В сериале «Игра в кальмара» каждому участнику присваивается номер. Самые запоминающиеся во втором и третьем сезонах — это 456 и 222.
Внимание, далее спойлер!
№456 — главный герой по имени Сон Ги Хун (Seong Gi-hun). Ги Хун много лет сталкивался с долгами от кредиторов, прежде чем принять участие в игре в кальмара в 2020 году и, в конечном итоге, выиграть ее. В заключительных сезонах он вернулся в игру, чтобы добиться справедливости, но в итоге погиб, спасая жизнь новорожденному ребенку.
№222 — Участница Чонхи приходит на игру беременной и рожает во время одного из соревновавшихсяаний. Ее новорожденная дочь после смерти матери получает такой же номер 222 и становится ключевым персонажем, проходящим через все испытания вместе с Ги Хуном.
В Точка Банке проверили, какие российские компании «носят» эти игровые номера в своем ИНН или коде ОКВЭД. По данным реестров ЕГРИП и ЕГРЮЛ, в России зарегистрированы:
У ИНН четкая структуа. У юридических лиц и ИП он состоит из 10 или 12 знаков, где:
Из 398 355 ИНН с 222 чуть больше половины (52%) начинаются с кода 22 — это Алтайский край. Остальные 48% — это случайные вхождения. А все 151 452 ИНН с комбинацией 456 — случайные. В целом, если взять все ИНН, где встречаются 456 и/или 222, — 63% из них содержат эти цифры случайно.
Аналитики также посмотрели, какие ОКВЭДы содержат числа 456 или 222. В российской классификации такие коды есть: