Аналитики Точка Банка попробовали взглянуть на деловую статистику через призму поп-культуры, для этого они связали номера героев из корейского сериала «Игра в кальмара» с российскими ИНН и кодами ОКВЭД и выяснили, кем они могли бы быть в реальной жизни. Подробности — в распоряжении «Инка».



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В сериале «Игра в кальмара» каждому участнику присваивается номер. Самые запоминающиеся во втором и третьем сезонах — это 456 и 222.

Внимание, далее спойлер!

№456 — главный герой по имени Сон Ги Хун (Seong Gi-hun). Ги Хун много лет сталкивался с долгами от кредиторов, прежде чем принять участие в игре в кальмара в 2020 году и, в конечном итоге, выиграть ее. В заключительных сезонах он вернулся в игру, чтобы добиться справедливости, но в итоге погиб, спасая жизнь новорожденному ребенку.

№222 — Участница Чонхи приходит на игру беременной и рожает во время одного из соревновавшихсяаний. Ее новорожденная дочь после смерти матери получает такой же номер 222 и становится ключевым персонажем, проходящим через все испытания вместе с Ги Хуном.

В Точка Банке проверили, какие российские компании «носят» эти игровые номера в своем ИНН или коде ОКВЭД. По данным реестров ЕГРИП и ЕГРЮЛ, в России зарегистрированы:

398 355 компаний, в чьем ИНН встречается цифра 222;

компаний, в чьем ИНН встречается цифра 151 452 компаний с 456 в ИНН;

компаний с в ИНН; и 1 196 — у кого в номере ИНН встречаются и 222, и 456.

У ИНН четкая структуа. У юридических лиц и ИП он состоит из 10 или 12 знаков, где:

первые 2 цифры — номер региона (например, 22 = Алтайский край, 45 = Курганская область);

следующие 2 цифры — номер налоговой инспекции в этом регионе;

оставшиеся 6 (для юрлица) или 8 (для ИП) цифр — уникальный номер регистрации и контрольные цифры.

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Из 398 355 ИНН с 222 чуть больше половины (52%) начинаются с кода 22 — это Алтайский край. Остальные 48% — это случайные вхождения. А все 151 452 ИНН с комбинацией 456 — случайные. В целом, если взять все ИНН, где встречаются 456 и/или 222, — 63% из них содержат эти цифры случайно.

Аналитики также посмотрели, какие ОКВЭДы содержат числа 456 или 222. В российской классификации такие коды есть: