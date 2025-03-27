Большинство (86%) зумеров увлекаются русской культурой в Сети, а еще 78% представителей поколения Z испытывают ностальгию по временам, в которых не жили, следует из исследования «ВКонтакте». Молодежь увлекается советской эстетикой, а также мемами и играми, вдохновленными русской культурой, например Atomic Heart.

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Больше двух третей опрошенных (77%) интересуются международными трендами, особенно азиатской анимацией, сериалами и музыкой. Так, в топе аниме (57%), дорамы (54%) и k-pop (39%). По словам респондентов, зарубежный контент вдохновляет их на путешествия и изучение иностранных языков.

Согласно исследованию, почти половина (49%) представителей молодого поколения назвали мемы и постиронию наиболее интересным форматом общения, а 41% предпочитают текстовые комментарии и чаты.

В опросе «ВКонтакте» также приняли участие представители поколения «Альфа», почти половина (47%) из которых создает контент. Это вдвое больше, чем у зумеров (22%). Так, треть (33%) делают мемы и видео, четверть (25%) программируют и разрабатывают модификации для компьютерных игр, а пятая часть (21%) ведет текстовые блоги и онлайн-сообщества.

К поколению Z (зумеры) относятся родившиеся с 1997 по 2010 год. Возраст опрошенных составил 15–27 лет. Поколение альфа: родившиеся с 2011 года (в исследовании принимали участие респонденты, достигшие 14-летнего возраста). Всего в опросе во «ВКонтакте», проводившимся в марте, приняли участие более 1 тыс. человек из разных городов России.

Ранее аналитики «Рекламного программатика» Platforma выяснили, что в России общая аудитория, интересующаяся мистикой, выросла на 30% — с 7,3 млн человек в 2023 году до 9,5 млн в 2024 году. Наибольшую активность на эзотерических порталах проявляют пользователи 35-44 лет — на них приходится треть (33%) аудитории, а зумеры и миллениалы (от 25 до 34 лет), составили 19% от всей аудитории.