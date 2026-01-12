Российский рынок промышленных роботов стоит на пороге решающего периода. Его траектория до 2030 года может быть совершенно разной. Один путь сулит стремительный взлет на 38% ежегодно, а другой ведет к более скромному, но стабильному росту на 14% в год, пишет «Коммерсант».

Freepik

Отправная точка этого пути — объем рынка в 7,86 млрд руб. по итогам прошлого года. Оптимистичный сценарий, который напрямую зависит от государственной поддержки, обещает вывести рынок к 2030 году на рубеж в 47,63 млрд руб. Этот путь требует стабильности: без резких изменений в логистике, кадрах и внешней конъюнктуре. Поддержка уже декларирована — на 2026 год, к примеру, на эти цели заявлено 9 млрд руб.

Консервативный сценарий выглядит иначе. Он предполагает сохранение внешних ограничений, невысокие темпы наращивания производства и сдержанное внедрение инноваций. В этом случае рынок плавно достигнет 15,14 млрд руб., развиваясь вровень со среднемировым трендом.

Однако при таком развитии событий Россия, вероятно, не успеет войти в топ-25 стран по плотности роботизации к установленному сроку, даже несмотря на заметный рост этого показателя в последнее время.

Прочитайте также Российский бизнес сможет покупать роботов в беспроцентную рассрочку

Реализация амбициозного плана упирается в ключевой вопрос — инвестиции. Для установки от 110 до 150 тыс. новых роботов к концу десятилетия требуются триллионы рублей. Государственные вливания, включая более 88,9 млрд руб. до 2027 года, покрывают лишь часть потребностей. Основной финансовый груз, по мнению экспертов, ложится на сами предприятия.

Внедрение робототехники — это сложный процесс, далекий от простой закупки оборудования. Это комплексная цифровая трансформация, чья окупаемость осложняется высокими процентными ставками. Еще одним фактором, способным повлиять на темпы, становятся требования по локализации производства.

Строя отрасль практически с нуля, важно находить баланс, поскольку слишком жесткие и быстрые требования могут сделать конечный продукт чрезмерно дорогим или технически недостижимым. Исход этой технологической гонки теперь зависит от слаженности действий государства, бизнеса и технологических возможностей.