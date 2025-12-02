Российское правительство разрабатывает комплекс мер поддержки отечественной робототехники, чтобы ускорить роботизацию промышленности. Об этом «Известиям» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

Freepik

Для производителей роботов может быть установлена льготная ставка налога на прибыль в 3% вместо стандартных 25% по аналогии с IT-сектором. Для компаний-покупателей в рамках мер поддержки может быть введена беспроцентная рассрочка с государственной субсидией, покрывающей процентную ставку. Также обсуждается возможность предоставления льгот по страховым взносам и найму профильных специалистов.



Главными драйверами этой политики являются структурный дефицит рабочей силы в промышленности, о котором ранее говорил президент России Владимир Путин, и необходимость повышения производительности труда.

Несмотря на действующие меры поддержки (гранты, промышленный кешбэк), уровень роботизации в России остается низким — 29 роботов на 10 тыс. человек. Для сравнения, в Южной Корее этот показатель превышает 1,1 тыс. Согласно указу президента, к 2030 году страна должна выйти на 145 роботов на 10 тыс. человек.

Наиболее роботизированными отраслями в России сейчас являются:

● Автомобилестроение — 4348 роботов

● Химическая промышленность — 3069

● Металлургия — 3068

● Пищевая промышленность — 2679

По мнению экспертов, именно эти сектора обладают наибольшим потенциалом для внедрения, особенно на конвейерах и складах.

Один промышленный робот, по оценкам аналитиков, приносит предприятию экономию до 1,6 млн руб. в год за счет снижения затрат на персонал и брака.

Рост российского парка роботов до запланированных 100 тыс. единиц может обеспечить ежегодное сокращение издержек на сотни млрд руб. Эксперты отмечают, что сроки окупаемости роботизированных систем сокращаются с 3−5 лет до 1−1,5 года, что делает их внедрение более привлекательным.