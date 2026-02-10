Более половины работодателей (51%) положительно относятся к тому, что их сотрудники имеют дополнительный заработок, если он не мешает основным обязанностям. Такие данные приводит исследование сервиса Anketolog.ru.

Согласно опросу, еще треть руководителей (33%) сохраняют нейтральную позицию в этом вопросе. Лишь незначительная часть компаний не одобряет такую практику, но готова с ней мириться. Параллельно отмечается рост числа вакансий с неполной занятостью, количество которых за 2025 год увеличилось в 2,6 раза.

Руководители в большинстве своем осведомлены о дополнительной занятости своих подчиненных. 65% опрошенных уверены, что у их сотрудников есть подработка, а 19% подозревают об этом. Чаще всего информация поступает напрямую от самих работников (62%) или в ходе неформального общения (41%).

В случаях, когда подработка сотрудника становится известна, почти половина компаний (46%) не предпринимает никаких действий, если это не сказывается на основной работе. В остальных случаях работодатели могут проверить возможный конфликт интересов (38%), обсудить с сотрудником формат и объем дополнительной работы (33%) или, в редких случаях, рассмотреть вопрос об увольнении (13%).

Основные риски, которые видят компании, связаны с благополучием и эффективностью персонала. Среди главных опасений — усталость и снижение продуктивности (56%), профессиональное выгорание (48%) и проблемы со сроками выполнения задач (46%).

При этом 68% работодателей полагают, что предложение дополнительных оплачиваемых задач внутри компании могло бы снизить интерес сотрудников к внешним подработкам. Около трети руководителей готовы предложить такие возможности всему коллективу, а 24% рассматривают внедрение гибких форматов вознаграждения, например, KPI-бонусов или процента от прибыли проекта.

