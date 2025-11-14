Спрос на подработку в России продолжает расти — особенно в сферах, связанных с услугами для людей. По данным «Авито Подработки», за сентябрь–октябрь 2025 года число предложений в фитнес-клубах, салонах красоты и спа выросло почти вдвое (+91%) по сравнению с прошлым годом. Среднее вознаграждение за частичную занятость — около 61 тыс. руб. в месяц. Подробности — в распоряжении «Инка».

Рост наблюдается и в других сферах: общественное питание прибавило 54%, а торговля — 53%. Для предпринимателей это сигнал, что рынок гибкой занятости становится массовым — бизнес все чаще ищет временных исполнителей, чтобы закрывать всплески спроса.

Причем повышенный интерес к подработке наблюдается и в сферах, не связанных напрямую с обслуживанием. Например, вырос спрос на работников для временных задач в логистике, курьерской доставке и на складах. Осенью компании активно набирают персонал на сезонные позиции — в преддверии распродаж и подготовки к праздникам.

По словам Сергея Яськина, директора сервиса «Авито Подработка», интерес к гибкой занятости растет не только со стороны компаний, но и у самих работников. За год число откликов на предложения о подработке увеличилось на 57%. Для бизнеса это возможность быстро усиливать команды, не раздувая постоянный штат.

Как следует из исследования сервиса «Моя смена» (ГК Verme, подработка перестала быть временным решением: 41% россиян уже рассматривает ее как основной источник дохода. Еще 40% подрабатывают ради дополнительного заработка, а каждый пятый совмещает временные заказы с полной занятостью.

Типичный исполнитель — женщина старше 35 лет со средним специальным образованием. Люди старшего поколения и самые молодые (18–22 года) представлены на рынке почти одинаково — по 8–9%. При этом 29% соискателей зарабатывают от 30 до 50 тыс. руб., а 11% доходят до отметки в 70–100 тыс. руб.

Главные барьеры, по данным опроса, — низкие ставки (63%) и отношение на рабочих местах (47%). Однако две трети участников (65%) готовы ехать дальше от дома, если платят больше — рынок подработок становится таким же рациональным, как и обычный рынок труда.