В 2024 году банки выдали бизнесу всего 205 льготных кредитов на расширение производственных площадей по программе промышленной ипотеки, что в 4 раза меньше, чем в 2023 году, сообщают «Известия» со ссылкой на Минпромторг. Причинами стали ужесточение условий, уменьшение субсидирования кредитов со стороны государства и введение плавающей процентной ставки.

Объем промышленной ипотеки на развитие предприятий уменьшился в 2024 году на 75,4%. Этот инструмент был запущен в 2022 году. Программа предполагала выдачу промышленным предприятиям кредитов на приобретение недвижимости, ее реконструкцию и модернизацию. Ставка составляла 5% годовых, а для инновационных технологических компаний — 3%. Эксперты отмечают, что бизнес заинтересован в данных кредитах.

С апреля 2024 года получить промышленную ипотеку могут получить предприятия малого и среднего бизнеса, выручка которых составляет менее 2 млрд руб., а также малые технологические компании с выручкой менее 4 млрд руб. При этом применяются плавающие ставки. Предприятия пищевой промышленности были исключены из списка потенциальных заемщиков.

«Всего с начала действия программы на приобретение, строительство, реконструкцию и модернизацию производственных площадей заемщикам было выдано более 1 тыс. льготных кредитов на общую сумму 105,1 млрд руб. По итогам 2023 года выдано 834 льготных кредита на общую сумму 82,8 млрд руб., а в текущем году — 22,33 млрд», — рассказали в Минпромторге.

Директор подразделения «Малый и средний бизнес» банка «Дом.РФ» Анна Корнелюк сообщила, что ставки по промышленной ипотеке в 2024 году не субсидировались, а кредиты не предоставлялись. При этом интерес к программе со стороны бизнеса не ослабел.

В пресс-службе банка «Новиком» отметили рост объема выдачи промышленной ипотеки с начала 2024 года. Реализация ее механизма предусмотрена в проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы, заявили в Минпромторге.

Согласно данным агентства TriA, этот инструмент оказался востребованным в большей степени у предприятий гражданского сектора. На первом месте по количеству займов за 2023 год оказались производители одежды (36%), пластиковых окон (23%) и косметических средств (17%).

Чаще других в прошлом году за финансовой поддержкой обращались производители изделий из бетона (40%), оборудования (21%) и металлических изделий (9%). Промышленная ипотека также вызвала интерес у производителей пищевых продуктов, одежды, мебели и смазочных материалов, сообщает «Дом.РФ». По словам Корнелюк, финансирование получили предприятия из 14 регионов России.

По словам Марины Триандофилиди, на октябрь 2024 года в России на продажу выставлено около 13,7 тыс. производственных объектов, большинство из которых не имеют оборудования, а их площадь менее 1 тыс. кв. м. При этом среднюю цену за квадратный метр производственного здания и склада назвать практически невозможно.

По словам члена Торгово-промышленной палаты, учредителя «Критерии Консалт» Светланы Торцевой, одной из проблем промышленной ипотеки является то, что крупный бизнес не может ее получить, поскольку не попадает под действие программы, а малый и средний бизнес не могут получить финансирование из-за высоких требований банков.

Управляющий партнер Parametr Александр Манунин рассказал, что для производственных компаний действует программа «Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства» (МФППиП). В отличие от промышленной ипотеки она дает возможность производителям приобретать площади в строящихся объектах. В рамках программы, фонд в течение трех лет субсидирует процентную ставку по кредиту на приобретение недвижимости до 3% годовых на общую сумму до 3 млрд руб.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что для поддержки малого и среднего бизнеса используются инструменты нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Это программы льготного кредитования субъектов МСП, национальная гарантийная система и входящие в нее поручительства Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций, кредиты от МСП Банка и займов государственных МФО.

Ранее сообщалось, что в начале ноября 2024 года средняя базовая ставка по ипотеке на новостройки вновь выросла. По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), сейчас она составляет 25,45%. Несмотря на это, в некоторых банках ставки могут быть вдвое выше. Максимальный уровень уже достиг 43%.