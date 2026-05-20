В начале мая 2026 года сильнее всего выросли обороты у сервисов из категории «прочих персональных услуг» — от астрологов и брачных агентств до ухода за домашними животными и тату-салонов. К такому выводу пришли аналитики Точка Банка, изучив деловую активность малого и среднего бизнеса в праздничные недели. Подробности — в распоряжении «Инка».

Обороты предпринимателей с ОКВЭД 96.09 выросли на 10,2%. В эту категорию входят самые разные услуги: астрология, деятельность медиумов, уход за питомцами, пирсинг и татуаж, а также автоматы самообслуживания. По оценке аналитиков, именно этот сегмент стал главным неожиданным бенефициаром майских выходных.

В плюсе остались и отрасли, связанные с отдыхом и развлечениями. Сфера искусства и организации досуга прибавила 3,1% по оборотам, а гостиницы и рестораны почти не почувствовали снижения спроса — падение оказалось минимальным.

Сильнее просели сектора, где бизнес зависит от постоянного рабочего ритма, поставок и деловой активности. ИТ-компании в среднем потеряли 16,5% оборотов. Наиболее заметным спад оказался у разработчиков программного обеспечения и сервисов обработки данных.

Заметно замедлилась и торговля, прежде всего оптовая. Компании, которые поставляют промышленное оборудование, автозапчасти и товары в рамках универсальной оптовой торговли, зафиксировали двузначное снижение оборотов. Логистика тоже заметно просела: грузоперевозки потеряли более 15%.

Антирекорд майских праздников поставили HR-агентства. По данным аналитиков, обороты компаний по подбору персонала упали сразу на 41,3%: работодатели и кандидаты массово отложили поиск сотрудников до завершения длинных выходных.

В Точка Банке обратили внимание, что в 2026 году майские праздники были короче обычного, поэтому общее снижение деловой активности оказалось мягче, чем в прошлые годы. Тем не менее во вторую праздничную неделю спад усилился, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Одним из дополнительных факторов аналитики называют ограничения мобильного интернета, которые сильнее всего затронули столичные регионы.

