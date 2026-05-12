Рынок пунктов выдачи заказов в России продолжает быстро расти вместе с онлайн-торговлей. По данным сервиса «Яндекс Карты», к 31 марта 2026 года в стране насчитывалось 231,1 тыс. ПВЗ — на 25% больше, чем годом ранее.

Годом ранее их было около 185 тыс. Рост идет как в крупных городах, так и в регионах, где маркетплейсы продолжают наращивать сеть.

В Московском регионе количество ПВЗ выросло на 13% и достигло 37,7 тыс. точек. Именно в столичных агломерациях конкуренция между сетями становится особенно высокой, поэтому дальнейшее расширение требует все более точного выбора локаций.

Крупнейшие маркетплейсы продолжают расширять инфраструктуру. В Wildberries (RWB) сообщили, что число ПВЗ в Москве за год выросло на 30%, а в целом по России — на 26%. По итогам 2025 года сеть компании превысила 94 тыс. точек, но в Wildberries считают, что потенциал для открытия новых пунктов сохраняется даже в крупных городах.

Ozon также расширяет сеть. По данным компании, в России работает более 85 тыс. ПВЗ — на 20% больше год к году. Почти половина точек расположена в небольших населенных пунктах с численностью до 50 тыс. человек. В Москве рост оказался особенно заметным: за год число пунктов увеличилось на 80%, до 5,5 тыс.

Одновременно растет интерес к ПВЗ как к формату малого бизнеса. По данным «Авито», количество объявлений о продаже готовых пунктов выросло на 42%, а число откликов — в 35 раз. Это говорит о высокой активности покупателей.

Средняя стоимость действующего ПВЗ оценивается примерно в 497 тыс. руб. Участники рынка объясняют спрос низким порогом входа и быстрым запуском бизнеса. При этом доходность сильно зависит от локации и потока заказов.

Эксперты считают, что в крупных городах рынок постепенно приближается к насыщению, а дальнейший рост будет смещаться в регионы. Усиление конкуренции между сетями может привести к укрупнению игроков и пересмотру плотности точек выдачи.

