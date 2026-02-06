Каждый четвертый россиянин за последний год задумывался о покупке готового бизнеса. В опросе, проведенном экспертами агентского канала Авито и Авито Бизнес 360 среди более двух тысяч человек, 28% респондентов подтвердили, что изучали такие предложения, в основном на сайтах с объявлениями. Подробности — в распоряжении «Инка».

Guilherme Petri/Unsplash

Самой востребованной категорией оказались пункты выдачи заказов — их рассматривали 26% потенциальных предпринимателей. На втором месте с небольшим отрывом традиционно расположилась сфера торговли (24%). Также в топе популярности — услуги общего профиля (18%), красота и здоровье (16%) и общественное питание (13%).

Предпочтения мужчин и женщин во многом совпадают: и те, и другие чаще всего обращают внимание на логистику (пункты выдачи) и розницу. При этом женщины значительно чаще рассматривают индустрию красоты и здоровья (25% против 8% у мужчин).

Главным ресурсом для поиска готового дела остаются многопрофильные сайты объявлений — их указали 54% участников исследования. Специализированные площадки по продаже бизнеса используют 48%. Треть респондентов (36%) полагается на сарафанное радио — рекомендации друзей и коллег, а каждый пятый (19%) готов обратиться к услугам профессиональных бизнес-брокеров.

Прочитайте также Перспективы 2026 года вызывают сдержанные ожидания у российских предпринимателей

Большинство будущих владельцев (76%) уже на этапе поиска задумываются о маркетинге и планируют продвигать свою продукцию на площадках электронной коммерции. Более половины из них (56%) намерены использовать для этого несколько каналов одновременно.

В качестве основных инструментов продвижения участники опроса чаще всего называют площадки электронной коммерции (90%). Также в планах — продвижение в социальных сетях (36%), поисковых системах (30%), на онлайн-картах (24%), видеоплатформах (21%) и в сервисах коротких вертикальных видео (18%).

Ключевыми критериями при выборе бизнеса остаются финансовые показатели. На первый план выходят окупаемость (43%) и стабильность текущего дохода (41%). Немаловажными также считаются рентабельность (31%), потенциал для роста (22%) и простота управления (22%).

Основные риски, которые беспокоят потенциальных владельцев, — это высокая стоимость предпродажной проверки бизнеса (30%) и возможные юридические проблемы, включая скрытые долги (28%). Каждый пятый респондент (20%) опасается неясности с правами собственности на активы предприятия.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.