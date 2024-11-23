В преддверии Дня матери аналитики «АТОЛ Онлайн» провели исследование, посвященное ценам на цветы в России. Оно проводилось на основе обезличенных данных по 0,3 млн чеков за период с октября по ноябрь 2023 и 2024 года. Результатами они поделились с Inc.

В ноябре 2024 года средняя стоимость букета составила 2 567 руб. Это на 11% больше, чем в 2023 году.

Медианная стоимость одной розы в розничных торговых точках выросла на 11% и составила 182 руб. Гвоздику в среднем можно приобрести за 65 руб., что на 4% больше, чем в 2023 году.

Цена на цветок каллы прибавила 8% и достигла 360 руб. Пионы стоят 377 руб. (+8%), а хризантемы — 253 руб., что на 7% больше, чем годом ранее.

Подсолнух можно приобрести за 255 руб., лилия обойдется в 268 руб., а эустома стоит 550 руб. Цены на эти цветы выросли на 2%.

Средняя стоимость одного ириса в ноябре 2024 года составила 122 руб. (+5%). Гладиолусы подорожали на 4% и теперь их цена составляет 227 руб., в то время как гортензия обойдется в 451 руб. (+3%).

Ранее стало известно, что в связи с растущими расходами на рекламу более половины российских предпринимателей повысили или планируют повысить стоимость своих товаров и услуг. Основные причины поднятия цен — необходимость в диверсификации и потребность в увеличении прибыли.