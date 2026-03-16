В 2026 году в России планируется открыть 14 фудхоллов общей площадью около 52 тыс. кв. м. Это заметно меньше, чем в предыдущие годы: по данным NF Group, показатель окажется на 30% ниже уровня 2025 года и примерно вдвое уступит результатам 2024-го.

Geraldine Lewa, Unsplash

Эксперты связывают сокращение числа запусков с постепенным насыщением сегмента и охлаждением рынка общественного питания, из-за чего рестораторы стали осторожнее относиться к новым проектам.

По итогам 2025 года в стране открылись 20 фудхоллов суммарной площадью 46,5 тыс. кв. м. При этом часть площадок, напротив, покинула рынок: как отмечают в NF Group, за год закрылись девять объектов — столько же, сколько и в 2024-м. Управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский также ожидает дальнейшего снижения темпов запуска новых проектов.

По данным экспертов, формат фудхоллов прочно вошел в регионы, встречаясь как в отдельных зданиях, так и в составе торговых центров. Анна Рождественская из Franshiza.ru отмечает, что ниша постепенно достигает насыщения. Никита Рогозный, совладелец сетей Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет», добавляет, что операторы стали осторожнее запускать новые площадки: из-за высоких рисков часть проектов не выдерживает конкуренции и закрывается.

На ситуацию влияет и общее замедление рынка общепита. По данным Focus Technologies, в 2025 году число чеков в московских заведениях уменьшилось на 4%. Снижение покупательной способности отражается на посещаемости, отмечает глава RestCon Елена Перепелица. В таких условиях рестораны более избирательно подходят к выбору площадок, а владельцам фудхоллов становится сложнее привлекать арендаторов.

Эксперты считают, что в ближайшее время ситуация кардинально не изменится. Новых ресторанных концепций на рынке немного, поэтому заполнять гастрономические пространства становится сложнее. По словам основателя каталога франшиз Businessmens.ru Юрия Богомолова, интерес к ресторанным франшизам в 2025 году снизился на 26,1% — это самое заметное падение среди крупных категорий.

Новые фудхоллы не только растут в размерах, но и приобретают все более оригинальные концепции. По данным регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, средняя площадь проектов, планируемых к открытию в 2026 году, достигает 3,7 тыс. кв. м — это на 60,9% больше, чем в прошлом году. При этом такие объекты все чаще совмещают гастрономические и развлекательные функции.

Основатель StrEAT Максим Попов считает, что успех фудхоллов в будущем будет зависеть от развития развлекательной части: люди приходят туда не только за едой, но и за концертами, шоу и другими событиями. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин добавляет, что наиболее перспективными для таких проектов остаются города-миллионники с молодой аудиторией, активно проводящей время вне дома.

На начало 2026 года в регионах России насчитывается 53 фудхолла общей площадью 125 тыс. кв. м. В 2025 году открылось всего семь новых объектов — почти вдвое меньше, чем в 2024-м (13 открытий), что отражает замедление роста регионального рынка. Среди заметных запусков выделяются фудхолл «Кайт» на набережной Казанки в Казани и «Ефремовский рынок» в Чебоксарах.

При этом шесть региональных фудхоллов закрылись в 2025 году, тогда как в 2024-м уход с рынка зафиксирован лишь у трех объектов. Среди закрытых — «Кооператив в центре» и «Кооператив на второй речке» во Владивостоке, DeliMeal в Калининграде, GastroPort в Калуге, «Рестохолл» в Новосибирске и «Гараж» в Омске.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.

