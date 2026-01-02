Ресторан Historia на Большой Никитской, открывшийся в октябре 2023 года, 12 января отработает последний день и окончательно закроется. По неофициальной информации, заведение планируют переформатировать в ночной клуб.

Henri Joubert, Unsplash

Владельцем Historia является ресторатор и шеф-повар Уиллиам Ламберти. Он начал свою кулинарную карьеру в 1990 году в Novotel Milano Est в Милане, где проработал 12 лет. В 1994 году Ламберти устроился в свой первый ресторан с тремя звездами Michelin — L’Albereta под руководством Гуальтеро Маркези, а позднее в том же году работал в Grand Hotel Quisisana в Неаполе, также отмеченном тремя звездами Michelin.

В период с 1994 по 1996 год Ламберти работал в известных ресторанах Италии, а в 1998–1999 годах — в лондонском ресторане TECA. В 2002 году он начал работу над собственным рестораном Casa Bianca в Италии. В 1996 году Ламберти переехал в Москву, где сначала работал шеф-поваром, а затем стал сооснователем ряда ресторанных проектов.

Ранее о закрытии объявил легендарный московский клуб Gazgolder, который на протяжении многих лет был заметной частью столичной ночной жизни. Информация о последней вечеринке появилась в социальных сетях лейбла Applique.

Вслед за Gazgolder о закрытии объявило и творческое пространство Blanc в Хохловском переулке. За последние шесть лет оно стало для многих москвичей частью привычного городского ритма и важной точкой культурной жизни.