Текущий высокий уровень ключевой ставки и обозначенные Центральным банком России перспективы ее дальнейшего повышения создали риск экономического спада и обвала инвестиций уже в ближайшее время, говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Эксперты заявляют, что политика ЦБ лишь ограниченно эффективна относительно снижения инфляции. При этом она несет высокие риски рецессии и разбалансировки процессов воспроизводства в реальном секторе. Особенно это касается низкорентабельных секторов экономики, а также секторов с длительными сроками реализации проектов, прежде всего машиностроения.

Специалисты Центра считают, что при текущем уровне безрисковой доходности в 18,4% годовых инвестиционные проекты со сроками окупаемости до пяти лет должны за этот период не только выходить на окупаемость, но и приносить суммарную чистую прибыль не менее 130% от вложенных на старте средств. В противном случае они теряют экономический смысл.

Доля предприятий обрабатывающей промышленности, отмечающих высокие кредитные ставки как фактор, ограничивающий рост производства, превысила 40% по сравнению с 20–25%, характерными для прошлых лет. Отмечается также, что стали ключевыми именно финансовые ограничения.

Доля компаний, отмечающих недостаток средств как ограничитель роста, составила 47%, отметивших высокий процент коммерческого кредита — 44%. При этом оба показателя быстро растут. Доля указавших в качестве основного барьера недостаток квалифицированных работников уже чуть ниже — 42%, а тех, кто назвал причиной нехватку и износ оборудования — 25%.

Эксперты прогнозируют, что количество предприятий обрабатывающей промышленности, у которых нагрузка процентных платежей на прибыль находится на рискованном уровне, увеличится к концу 2024 года по сравнению с 2023 годом более чем вдвое и превысит 20%. Это повлечет за собой высокие риски корпоративных дефолтов и банкротств.

В третьем квартале 2024 года значительно выросло число компаний, столкнувшихся с неплатежами со стороны контрагентов, — до 37%. В последние три года этот показатель в среднем составлял 20–22%. Одной из причин его роста стало падение ликвидности хозяйственного оборота из-за затруднения доступа к кредитам и резкого замедления динамики средств на рублевых расчетных счетах предприятий.

Разрастание взаимных неплатежей в экономике, помимо удара по производству, будет вести к снижению прозрачности бизнесов, а также может вызвать негативные социальные последствия, считают аналитики.

В Банке России заявляют, что, уже накопленный уровень инвестиционной активности достаточен для расширения мощностей. Там ссылаются, что инвестиции в основной капитал за 2022–2023 гг. увеличились на 17,2%, а за 2020–2023 гг. — на 27,1%.

Специалисты ЦМАКП отмечают при этом, что определяет масштабы расширения мощностей объем инвестиций в машины и оборудование. Их объем в целом за период практически не увеличился (+2,9%), а за 2022–2023 годы сократился на 8%.

Экономисты ЦМАКП говорят, что существенная часть общего прироста цен в настоящее время связана с факторами, на которые не влияет динамика спроса. Они вызваны конъюнктурными ситуационными шоками различной природы со стороны предложения. Речь идет о колебании цен на сезонное и импортируемое продовольствие, повышении регулируемых тарифов на услуги, усложнении логистики и международных расчетов.

Повышение ставок ведет к росту не только процентных, но и масштабных квазипроцентных издержек производителей и продавцов, а значит, и на цены потребительских товаров. По оценкам специалистов, проинфляционный эффект повышения процентных платежей минимум вдвое превышает аналогичный эффект от ускоренного повышения оплаты труда.

В силу недостаточной финансовой грамотности населения и сильного эффекта отложенного потребления спрос на потребительское кредитование слабо реагирует на повышение ставок. Ограничивать его удается только посредством введения рестриктивных лимитов кредитования.

Повышение общего уровня ставок ведет к ускорению роста расходов бюджета на обслуживание долга, субсидирование уже реализуемых программ льготного кредитования и софинансирования инвестиционных проектов. А это, в свою очередь, способствует увеличению дефицита бюджета.

В условиях нежелательности привлечения новых, «дорогих», займов этот дефицит все больше будет покрываться путем сокращения остатков средств на бюджетных счетах в Банке России (включая ФНБ). Это, в свою очередь, будет вести к увеличению денежной эмиссии и, соответственно, дополнительному инфляционному давлению.

Эксперты ЦМАКП заявляют, что экономика России фактически поставлена перед угрозой стагфляции — одновременной стагнации (или даже спада) и высокой инфляции. Оценки с применением инструментов опережающих индикаторов показывают: чтобы предотвратить отрицательные темпы прироста годового ВВП, ключевая ставка ЦБ РФ к середине 2025 года должна быть снижена до 15–16% годовых.

Напомним, что 25 октября 2024 года совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б. п., до 21,00% годовых. Также по итогам заседания обновился среднесрочный прогноз. В базовом сценарии учтены обновленные бюджетные проектировки и решения по индексации регулируемых цен и тарифов.