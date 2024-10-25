Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21,00% годовых, сообщили в пресс-службе банка. Также по итогам заседания обновился среднесрочный прогноз. В базовом сценарии учтены обновленные бюджетные проектировки и решения по индексации регулируемых цен и тарифов.

Сообщается, что инфляция складывается значительно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает предложение товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы имеют проинфляционные эффекты.

Совет заявил, что потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы возвратить целевые показатели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу Банка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,0% в 2025 году, 4,0% в 2026 году и в дальнейшем будет соответствовать целям.

Инфляционное давление приблизилось к максимальным значениям с начала этого года. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%. В октябре ожидания населения и бизнеса достигли максимумов с начала года, во многом реагируя на текущую высокую инфляцию. Краткосрочные инфляционные ожидания профессиональных аналитиков и долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, также увеличились. Высокие инфляционные ожидания усиливают инерцию устойчивой инфляции.

На заседании было сказано, что российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии 2024 года. Данное замедление связано с нарастанием ограничений на стороне предложения, включая доступность свободных производственных мощностей и трудовых ресурсов. Внутренний спрос поддерживается ростом кредитования и доходов населения и бизнеса, а также увеличением бюджетных расходов. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление.

По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 25 октября 2024 года Банк России также обновил среднесрочный прогноз. В базовом сценарии учтены обновленные бюджетные проектировки и решения по индексации регулируемых цен и тарифов. С учетом этого, а также более высокого текущего инфляционного давления и роста инфляционных ожиданий Банк России повысил прогноз по инфляции на 2024–2025 годы. Для возвращения инфляции к цели и ее стабилизации вблизи 4% потребуется значительно более высокая среднесрочная траектория ключевой ставки, чем прогнозировалось в июле.

На среднесрочном горизонте баланс рисков по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных. Основные риски связаны с высокими инфляционными ожиданиями и отклонениями российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с ухудшением условий внешней торговли.

Заседание Совета директоров Банка России, где рассмотрят ключевую ставку, запланировано на 20 декабря 2024 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что по итогам третьего квартала 2024 года средняя цена 1 кв. м в сделках с новостройками во всех городах-миллионниках России превысила 100 тыс. руб. Год назад в двух миллионниках средняя цена 1 кв. м в сделках с новостройками была ниже 100 тыс. руб., а еще в одном мегаполисе была примерно равна этой сумме.