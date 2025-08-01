Киберпреступники нашли новый способ обманывать пользователей — через популярные аниме-сериалы. Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что под видом новых серий «Наруто», «Ван Пис» и других хитов злоумышленники распространяют вирусы.

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За последние полгода количество таких атак выросло на 7%. Мошенники создают фейковые страницы и форумы, где предлагают скачать «эксклюзивные эпизоды» или «удаленные сцены». На самом деле вместо долгожданного контента пользователи получают вредоносные программы, которые могут украсть личные данные или даже получить контроль над устройством.

Особенно рискуют молодые люди, которые активно ищут новые серии любимых сериалов. Эксперты предупреждают о том, что если формат предлагаемого видео .exe или .msi — это точно вирус. Настоящие видеофайлы имеют другие расширения.

Для защиты достаточно соблюдать простые правила: не переходить по подозрительным ссылкам, проверять источники и использовать надежный антивирус. А лучше всего — смотреть аниме только на официальных платформах, где риск подхватить вирус минимален.

Чтобы помочь пользователям разобраться в киберугрозах, «Лаборатория Касперского» выпустила обучающую игру. В «Деле 404» простым языком объясняют, как не стать жертвой мошенников и защитить свои данные в интернете.