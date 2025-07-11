В России участились случаи мошенничества с использованием изощренных методов обмана, предупреждают эксперты.

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Поддельные push-уведомления стали одним из самых распространенных инструментов мошенников. Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев сообщил, что злоумышленники активно используют фальшивые сообщения, имитирующие уведомления от банков, маркетплейсов и служб доставки. Преступники маскируются под официальные сервисы, убеждая жертв передать коды подтверждения из СМС или push-сообщений.

Распространены и схемы с фейковыми уведомлениями о блокировке карты, проблемах с доставкой или подозрительном входе в аккаунт. После этого следует звонок якобы сотрудника поддержки, который выманивает у жертвы код доступа. Также участились случаи с поддельными чатами в Telegram, где мошенники создают фейковые группы от имени организаций и просят опубликовать коды в чате.

Особую опасность представляют поддельные уведомления от служб доставки и такси, а также фальшивые розыгрыши, например, фигурок Labubu или iPhone, где для «получения приза» требуется ввести код из push-сообщения.

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«Почтовые ящики для защиты денег» — еще одна новая схема, о которой предупредили специалисты ВТБ. Преступники, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, убеждают жертв в угрозе хищения средств и просят «защитить» деньги, положив наличные в почтовый ящик.

После этого сообщники забирают средства. Дмитрий Ревякин из ВТБ подчеркнул, что банки никогда не требуют перекладывать деньги в почтовые ящики, и призвал клиентов быть бдительными.

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Фейковые дивиденды от «ГазИнвеста» — еще один способ обмана, набирающий популярность. Мошенники предлагают россиянам, родившимся в СССР, получить «дивиденды от продажи природных ресурсов» через фейковую компанию «ГазИнвест».

На поддельных сайтах пользователей просят ввести данные, после чего им звонят и убеждают внести «вступительный взнос» для получения выплат. На самом деле деньги уходят преступникам. Правоохранители уже зафиксировали более 20 таких случаев.

Эксперты рекомендуют никогда не передавать коды из push-уведомлений и СМС, не верить в «государственные выплаты» без официальных подтверждений, не класть деньги в почтовые ящики по просьбе «сотрудников банка» и всегда проверять источники уведомлений. МВД и Роскомнадзор отмечают рост подобных атак в 2025 году и призывают граждан быть бдительными.