Эксперты сервиса онлайн-опросов Anketolog.ru выяснили, что больше половины россиян в возрасте от 18 до 44 лет перешли на отечественные аналоги иностранных брендов. Вместе с тем, почти треть опрошенных предпочитают приобретать товары оставшихся зарубежных торговых марок. Еще 36% респондентов выбирают российские бренды, если они не уступают иностранным по качеству.

Опрос показал, что 59% россиян перешли на отечественные аналоги иностранных брендов, но 29% все также предпочитают приобретать товары зарубежных компаний, оставшихся на российском рынке.

27% опрошенных сообщили, что ищут импортную продукцию через альтернативные каналы. Еще 21% респондентов предпочли отказаться от приобретения иностранных товаров.

Большинство (84%) российских потребителей считают, что отечественные бренды хотя бы частично смогли заменить ушедшие импортные. Больше трети (36%) опрошенных предпочтут российский бренд иностранному, если он не уступает по качеству.

Согласно исследованию, большинство (74%) опрошенных ожидают возвращения зарубежных брендов на российский рынок. Почти половина (46%) потребителей положительно относятся к такой перспективе, а 18% ответили, что «очень ждут» этого.

Аналитики выяснили также, что по мнению 42% респондентов, отечественные бренды сохранят свою долю рынка и смогут конкурировать с иностранными.

Большинство (66%) россиян по-прежнему доверяют импортным компаниям. Половина (51%) опрошенных признались, что рассматривают возможность приобретения товаров западных производителей сразу после их возвращения, а 43% сообщили, что точно будут их покупать.

При этом, больше трети (35%) респондентов готовы платить больше за брендовые товары, если они вернутся.

В основном россияне в возрасте от 18 до 44 лет ожидают возвращения производителей техники и электроники (46%), мебели и товаров для дома, одежды и обуви (по 44%), сервисов международных платежных систем (41%), спорттоваров (39%), продуктов питания и фастфуда, косметики и парфюмерии (по 33%), автомобилей (23%), а также стриминговых платформ и игровых сервисов (по 19%).

В сегменте мебели и товаров для дома россияне больше всего ждут возвращения IKEA (90%). Среди брендов одежды и обуви — Zarа (48%), H&M (46%), Bershka (23%) и Uniqlo (14%). Также участники опроса снова хотят видеть в России Netflix, Visa, McDonald’s и Coca-Cola, а также BMW и Toyota.

Напомним, что по данным экспертов, в 2025 году в торговых центрах России могут появиться более 20 новых иностранных брендов. По прогнозам, турецкие и южнокорейские компании будут ориентироваться на премиальный сегмент, а китайские сосредоточатся на среднем.