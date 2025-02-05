Консалтинговая компания NF Group сообщила, что 2025 году в торговых центрах России могут появиться более 20 новых иностранных брендов. По прогнозам экспертов, турецкие и южнокорейские компании будут ориентироваться на премиальный сегмент, а китайские сосредоточатся на среднем.

По данным NF Group, в 2022 году в российских торговых центрах появилось 11 новых иностранных ретейлеров, а в 2023 году — еще 22. За 2024 год их число достигло 25, из них 20 брендов открылись в Москве, а 5 — в Санкт-Петербурге (среди них — китайские Balabala, Candy, Dreame и турецкий Madame Coco).

По прогнозам экспертов, в 2025 году там продолжится рост числа магазинов иностранных брендов, преимущественно тех, которые ранее появились в Москве.

Наибольшая доля новых иностранных компаний пришлась на китайских представителей (35%). Продавцы активно расширяли свое присутствие на российском рынке, открывая магазины не только в крупных городах, но и в регионах.

Например, бренды Dreame и Happy Easy Anyway начали работу в Подмосковье, Калининградской области и Пермском крае.

Всего в России в 2025 году могут начать работу еще 23 новых зарубежных магазина, в основном из Турции, Китая и Южной Кореи. Ожидается, что турецкие и южнокорейские компании будут ориентироваться в основном на премиальный сегмент, а китайские будут сосредоточены на среднем, делая ставку на доступность и широкий выбор продукции.

Региональный директор департамента торговой недвижимости Евгения Хакбердиева считает, что в ближайшие годы российский рынок будет находиться в динамичном балансе между развитием отечественных брендов, появлением новых международных игроков и ротацией арендаторов.

Она сообщила, что выход на российский рынок новых брендов в 2025 году будет зависеть от ряда факторов, таких как экономическая ситуация, доступность торговых площадей и стратегические решения самих ретейлеров.

Ранее аналитики выяснили, что каждый четвертый россиянин любит шопинг, при этом чаще покупают одежду и обувь. Также они узнали, что в период распродаж в Москве общее число покупок выросло на 72% относительно показателей 2023 года. Оборот увеличился на 23%, а покупателей стало больше на четверть.