Новости

Анна Винтур: путь от продавца в бутике до главы Condé Nast

Стало известно, что Анна Винтур, (уже не) бессменный главный редактор американского Vogue, покидает свой пост, который она занимала больше 37 лет. Винтур сохранит за собой позиции глобального редакционного директора Vogue и глобального директора по контенту Condé Nast, продолжив курировать ключевые журналы медиахолдинга — от GQ до Vanity Fair. На фоне этих изменений мы решили вспомнить, как она стала одной из самых влиятельных фигур в истории модного глянца.

Анна Винтур начала работать в медиа задолго до того, как появилась в Condé Nast. Уже в 15 лет она участвовала в создании материалов для газеты своего отца — главного редактора Evening Standard, одновременно с этим она работала в бутике Biba. После отчисления из школы она недолго училась на курсах при Harrods, но быстро ушла — предпочла редакционную практику теории. За последующие годы Винтур прошла путь от ассистента до модного редактора: сначала в британском Harper’s & Queen, потом — в американском Harper’s Bazaar. Первую руководящую должность она получила в журнале Viva, ориентированном на зрелую женскую аудиторию, после его закрытия в 1978 году она продолжила карьеру в журналах Savvy и New York, где ее нестандартные визуальные решения впервые привлекли внимание представителей модной индустрии.

В 1983 году Анна Винтур получила приглашение от Александра Либермана — арт-директора и вице-президента Condé Nast — занять пост креативного директора американского Vogue, она поставила жесткие условия: полный контроль над контентом и удвоенная зарплата. Через несколько лет, после конфликта с главным редактором, ее перевели в британский Vogue, а уже в 1988 году она заняла пост главного редактора американской версии. Уже первая обложка — фотосессия с моделью в джинсах Guess и топе Christian Lacroix за тысячи долларов — стала символом новой философии Vogue: роскошь больше не должна была выглядеть недоступной — она должна была быть частью жизни. Так началась эпоха Винтур.

Анна изменила все: стиль подачи, язык, тип героинь, акценты на культуре, политике и даже экологии. Она добилась того, чтобы в модной съемке фигурировали пожилые модели, женщины с разными телами, расами и историями, одним из ее личных проектов стало продвижение устойчивой моды задолго до того, как это стало индустриальным стандартом.

Она превращала молодых дизайнеров в звезд: именно Винтур поддержала Джона Гальяно, когда у него не было денег даже на ткань для коллекции, вывела в мир Марка Джейкобса, поддержала Тома Форда, когда тот только начинал в Gucci. Под ее руководством Vogue стал не просто журналом — а глобальной платформой, формирующей вкусы, направления, карьеры.

С 2020 года Винтур занимает пост главного директора по контенту Condé Nast, курируя Vogue, GQ, Bon Appétit, Vanity Fair, Wired и другие издания в десятках стран. Она является бессменным куратором Met Gala — ежегодного бала в Метрополитен-музее, который при ней стал крупнейшим PR-событием мира моды, прибыль с билетов (по $50 000 за место) идет в фонд музея, а каждое появление селебрити — часть выверенной коммуникационной кампании, оформленной как арт-спектакль.

В 2024 году Анна Винтур была награждена Президентской медалью Свободы — высшей гражданской наградой США. В формулировке значилось: «За вклад в культуру, журналистику и продвижение американских ценностей».

Читайте также

От красной помады к красному солнцу фронтира: как Marlboro превратили образ ковбоя в символ маскулинности

Темы
2025 бренды иностранные бренды истории успеха маркетинг