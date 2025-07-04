Стало известно, что Анна Винтур, (уже не) бессменный главный редактор американского Vogue, покидает свой пост, который она занимала больше 37 лет. Винтур сохранит за собой позиции глобального редакционного директора Vogue и глобального директора по контенту Condé Nast, продолжив курировать ключевые журналы медиахолдинга — от GQ до Vanity Fair. На фоне этих изменений мы решили вспомнить, как она стала одной из самых влиятельных фигур в истории модного глянца.

Анна Винтур начала работать в медиа задолго до того, как появилась в Condé Nast. Уже в 15 лет она участвовала в создании материалов для газеты своего отца — главного редактора Evening Standard, одновременно с этим она работала в бутике Biba. После отчисления из школы она недолго училась на курсах при Harrods, но быстро ушла — предпочла редакционную практику теории. За последующие годы Винтур прошла путь от ассистента до модного редактора: сначала в британском Harper’s & Queen, потом — в американском Harper’s Bazaar. Первую руководящую должность она получила в журнале Viva, ориентированном на зрелую женскую аудиторию, после его закрытия в 1978 году она продолжила карьеру в журналах Savvy и New York, где ее нестандартные визуальные решения впервые привлекли внимание представителей модной индустрии.

В 1983 году Анна Винтур получила приглашение от Александра Либермана — арт-директора и вице-президента Condé Nast — занять пост креативного директора американского Vogue, она поставила жесткие условия: полный контроль над контентом и удвоенная зарплата. Через несколько лет, после конфликта с главным редактором, ее перевели в британский Vogue, а уже в 1988 году она заняла пост главного редактора американской версии. Уже первая обложка — фотосессия с моделью в джинсах Guess и топе Christian Lacroix за тысячи долларов — стала символом новой философии Vogue: роскошь больше не должна была выглядеть недоступной — она должна была быть частью жизни. Так началась эпоха Винтур.

Анна изменила все: стиль подачи, язык, тип героинь, акценты на культуре, политике и даже экологии. Она добилась того, чтобы в модной съемке фигурировали пожилые модели, женщины с разными телами, расами и историями, одним из ее личных проектов стало продвижение устойчивой моды задолго до того, как это стало индустриальным стандартом.

Она превращала молодых дизайнеров в звезд: именно Винтур поддержала Джона Гальяно, когда у него не было денег даже на ткань для коллекции, вывела в мир Марка Джейкобса, поддержала Тома Форда, когда тот только начинал в Gucci. Под ее руководством Vogue стал не просто журналом — а глобальной платформой, формирующей вкусы, направления, карьеры.

С 2020 года Винтур занимает пост главного директора по контенту Condé Nast, курируя Vogue, GQ, Bon Appétit, Vanity Fair, Wired и другие издания в десятках стран. Она является бессменным куратором Met Gala — ежегодного бала в Метрополитен-музее, который при ней стал крупнейшим PR-событием мира моды, прибыль с билетов (по $50 000 за место) идет в фонд музея, а каждое появление селебрити — часть выверенной коммуникационной кампании, оформленной как арт-спектакль.

В 2024 году Анна Винтур была награждена Президентской медалью Свободы — высшей гражданской наградой США. В формулировке значилось: «За вклад в культуру, журналистику и продвижение американских ценностей».