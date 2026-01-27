Предприниматели из моногородов и особых экономических зон (ОЭЗ) России могут претендовать на льготные займы, общий объем которых в 2026 году может приблизиться к млрд руб. Эта специальная программа была запущена в декабре 2025 года по инициативе Минэкономразвития России и Корпорации МСП. Подробности — в распоряжении «Инка».

LinkedIn Sales Solutions/Unsplash

Программа охватывает 24 моногорода, 28 ОЭЗ и два угольных моногорода. Ее цель — предоставить льготное финансирование в виде займов и банковских гарантий для стимулирования экономического развития этих территорий.

По словам заместителя министра экономического развития Святослава Сорокина, поддержка малого и среднего бизнеса в таких городах является ключевым инструментом для диверсификации местной экономики, снижения зависимости от одного градообразующего предприятия и создания новых рабочих мест. Уже в декабре 2025 года предприниматели получили финансирование на сумму свыше 200 млн руб.

По итогам прошлого года девять компаний получили льготные займы на общую сумму 214 млн руб. Кроме того, шесть субъектов МСП оформили банковские гарантии для обеспечения государственных контрактов на сумму почти 162 млн руб.

Наибольший объем средств был направлен в промышленное производство — 172,5 млн руб. Производители пищевых продуктов привлекли 25 млн руб., а сфера услуг — 16,5 млн руб.

Среди регионов лидером по объему привлеченных средств стала Свердловская область (115 млн руб.), за ней следуют Ярославская область (50 млн руб.), Кемеровская область (30 млн руб.), Красноярский край (16,5 млн руб.) и Челябинская область (2,5 млн руб.). Уже воспользовались поддержкой бизнесмены из таких городов, как Бородино, Верхний Уфалей, Топки, Тутаев и резиденты ОЭЗ «Кулибин».

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил устойчивый спрос на программу и подтвердил ее продолжение в 2026 году. Льготные условия доступны для предприятий реального сектора, включая обрабатывающие производства, логистику, гостиничный бизнес, научно-техническую деятельность и общественное питание. Ставки по кредитам начинаются от 6–10% годовых. При недостатке залога Корпорация МСП предоставляет поручительства, что упрощает процесс получения финансирования.

Оператором программы выступает МСП Банк. Предприниматели могут подать заявку на льготный кредит через Цифровую платформу МСП.РФ. В рамках программы для инвестиционных целей доступны суммы до 200 млн руб. на срок до пяти лет, а для пополнения оборотных средств — до 50 млн руб. на три года.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.