Российские власти с нового года обновляют ключевой инструмент финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в стране — льготную программу инвестиционного кредитования, которую реализуют Корпорация МСП, Банк России и Минэкономразвития. По словам главы корпорации Александра Исаевича, это не «косметическая правка», а фактически новая архитектура механизма под запросы бизнеса. Кроме того, работу продолжат и другие меры поддержки для небольших организаций и предприятий. «Инк» разобрался, что нового, что осталось и кому могут пригодиться эти инструменты.
🔹 Основные обновления в инвесткредитовании малого и среднего бизнеса:
— Лимит программы увеличивается вдвое — до 200 млрд руб.
— Минимальный размер кредита снижается в два раза — с 50 до 25 млн руб.
— Кредиты можно будет использовать не только на инвестиции, но и на пополнение оборотных средств.
— Программа расширяет отраслевую и географическую доступность: помимо традиционных — производства, туризма, логистики, ИТ и науки — к ней добавляются креативные индустрии, малые техкомпании и бизнес из приграничных регионов.
— Ставка рассчитывается по формуле ключевая ставка ЦБ минус 3,5%.
Перезапуск намечен сразу на январь 2026 года — через две недели!
Кроме того, Корпорация МСП оставляет в арсенале другие ключевые меры поддержки с финансированием на длительный срок:
Цель: поддержка малых технологических компаний.
Финансирование: ~140 млрд руб. до 2030 года.
Кому полезно: инновационным технологическим стартапам и компаниям на стадии роста.
🔹 Льготное кредитование для моногородов и ОЭЗ
Объем: ~18,3 млрд руб. до 2030 года.
Что это: льготные займы и банковские гарантии для предприятий в моногородах и прилегающих ОЭЗ.
Кому полезно: предпринимателям в малых индустриальных городах, где доступ к финансам традиционно сложнее.
🔹 Программы для производителей станков и промышленных роботов
Объем: ~180 млрд руб. до 2030 года.
Суть: льготное кредитование и льготные условия для производителей высокотехнологичного оборудования.
Кому полезно: машиностроительным и робототехническим компаниям.
🔹 Льготный лизинг оборудования
Объем: ~18 млрд руб.
Что это: возможность взять в льготный лизинг станки, ИТ-оборудование, технику для расширения производства.
Кому полезно: компаниям, которым нужны инвестиции в основные средства без крупных первоначальных затрат.
Объем: ~1,3 трлн руб. поддержки до 2030 г.
Суть: Корпорация выступает поручителем перед банками за предпринимателей, что увеличивает шансы на одобрение кредитов.
Кому полезно: всем.
🔹 Расширение участия МСП в госзакупках
Потенциал: до 62 трлн руб. поставок продукции/услуг до 2030 г.
Как работает: помощь МСП выходить на закупки по 223-ФЗ и участвовать в офсетах.
Кому полезно: производителям и сервисным компаниям, которые хотят масштабировать продажи через госкомпании.