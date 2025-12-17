Российские власти с нового года обновляют ключевой инструмент финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в стране — льготную программу инвестиционного кредитования, которую реализуют Корпорация МСП, Банк России и Минэкономразвития. По словам главы корпорации Александра Исаевича, это не «косметическая правка», а фактически новая архитектура механизма под запросы бизнеса. Кроме того, работу продолжат и другие меры поддержки для небольших организаций и предприятий. «Инк» разобрался, что нового, что осталось и кому могут пригодиться эти инструменты.

🔹 Основные обновления в инвесткредитовании малого и среднего бизнеса:

— Лимит программы увеличивается вдвое — до 200 млрд руб.

— Минимальный размер кредита снижается в два раза — с 50 до 25 млн руб.

— Кредиты можно будет использовать не только на инвестиции, но и на пополнение оборотных средств.

— Программа расширяет отраслевую и географическую доступность: помимо традиционных — производства, туризма, логистики, ИТ и науки — к ней добавляются креативные индустрии, малые техкомпании и бизнес из приграничных регионов.

— Ставка рассчитывается по формуле ключевая ставка ЦБ минус 3,5%.

Перезапуск намечен сразу на январь 2026 года — через две недели!

В результате малые технологические компании, креативные индустрии и бизнес из «глубинки» получат доступ к льготному кредитованию впервые: раньше условия были слишком жесткие по минимальному порогу и целям финансирования.

Оборотные кредиты помогут компаниям справляться с сезонными просадками выручки и закупать сырье без снятия оборота из основного бизнеса.

Для предпринимателей, которые прежде не могли претендовать на крупные инвестиционные кредиты (например, стартапы с технологической идеей или проекты в дизайне/медиа), снижение порога до 25 млн руб. делает программу реально доступной.

Сохраненные и действующие инструменты (до 2030 года)

Кроме того, Корпорация МСП оставляет в арсенале другие ключевые меры поддержки с финансированием на длительный срок:

🔹 Программа «Высокотех»

Цель: поддержка малых технологических компаний.

Финансирование: ~140 млрд руб. до 2030 года.

Кому полезно: инновационным технологическим стартапам и компаниям на стадии роста.

🔹 Льготное кредитование для моногородов и ОЭЗ

Объем: ~18,3 млрд руб. до 2030 года.

Что это: льготные займы и банковские гарантии для предприятий в моногородах и прилегающих ОЭЗ.

Кому полезно: предпринимателям в малых индустриальных городах, где доступ к финансам традиционно сложнее.

🔹 Программы для производителей станков и промышленных роботов

Объем: ~180 млрд руб. до 2030 года.

Суть: льготное кредитование и льготные условия для производителей высокотехнологичного оборудования.

Кому полезно: машиностроительным и робототехническим компаниям.

🔹 Льготный лизинг оборудования

Объем: ~18 млрд руб.

Что это: возможность взять в льготный лизинг станки, ИТ-оборудование, технику для расширения производства.

Кому полезно: компаниям, которым нужны инвестиции в основные средства без крупных первоначальных затрат.

🔹 «Зонтичные» поручительства

Объем: ~1,3 трлн руб. поддержки до 2030 г.

Суть: Корпорация выступает поручителем перед банками за предпринимателей, что увеличивает шансы на одобрение кредитов.

Кому полезно: всем.

🔹 Расширение участия МСП в госзакупках

Потенциал: до 62 трлн руб. поставок продукции/услуг до 2030 г.

Как работает: помощь МСП выходить на закупки по 223-ФЗ и участвовать в офсетах.

Кому полезно: производителям и сервисным компаниям, которые хотят масштабировать продажи через госкомпании.