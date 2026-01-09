В пятницу, 9 января, компания Anthropic сообщила о заключении соглашения с международным страховым концерном Allianz, штаб-квартира которого находится в Мюнхене. Партнерство направлено на внедрение принципов «ответственного искусственного интеллекта» в страховом секторе.

Cytonn Photography, Unsplash

Партнерство предусматривает реализацию трех ключевых инициатив. В частности, все сотрудники Allianz получат доступ к ИИ-инструменту для программирования Claude Code, разработанному компанией Anthropic. Кроме того, стороны планируют создать специализированных ИИ-агентов для сотрудников Allianz, способных выполнять многоэтапные рабочие задачи с участием человека.

Также в рамках соглашения будет внедрена система искусственного интеллекта, фиксирующая все взаимодействия с ИИ. Это позволит обеспечить прозрачность его работы и упростить соблюдение нормативных требований и внутренних стандартов.

Согласно декабрьскому опросу инвестора Anthropic — компании Menlo Ventures — доля Anthropic на рынке корпоративного ИИ составляет 40%, а на рынке инструментов программирования ИИ — 54%. На протяжении прошлого года позиции компании постепенно укреплялись: в июльском опросе Menlo Ventures доля Anthropic в сегменте общего использования LLM в корпоративном секторе составляла 32%.

В октябре прошлого года лондонская биржевая группа LSEG объявила о сотрудничестве с Anthropic, предоставив клиентам Claude доступ к лицензированным данным через продукты Workspace и Financial Analytics.