Две ведущие компании в сфере искусственного интеллекта — Anthropic и OpenAI — почти одновременно объявили о запуске крупных совместных предприятий для внедрения ИИ-решений в корпоративный сектор. Это не новая модель, а расширение подхода к монетизации и продвижению технологий на рынке enterprise AI.

Roman Budnikov, Unsplash

Anthropic объявила о запуске совместного предприятия для внедрения корпоративных ИИ-сервисов. Среди партнеров — Blackstone, Hellman & Friedman и Goldman Sachs. Проект также поддержали крупные инвесторы, включая Apollo Global Management, General Atlantic, GIC, Leonard Green & Partners и Sequoia Capital.

По данным The Wall Street Journal, проект оценивается примерно в $1,5 млрд, включая стартовые инвестиции на $300 млн от ключевых участников.

Параллельно OpenAI готовит собственный проект — The Development Company. По данным Bloomberg, он будет заметно крупнее: компания рассчитывает привлечь около $4 млрд от 19 инвесторов при оценке примерно в $10 млрд. Среди участников — TPG, Brookfield Asset Management, Advent International и Bain Capital.

Оба проекта устроены примерно одинаково. Компании привлекают деньги от фондов альтернативных инвестиций и через них выстраивают новые каналы продаж ИИ-решений в корпоративном сегменте. Это дает доступ к компаниям из портфелей партнеров, а инвесторам — долю в доходах от контрактов.

Читайте также Рыночная оценка Anthropic вплотную приблизилась к показателям OpenAI

В заявлении Anthropic подчеркивается прикладной характер подхода: «Взаимодействие может начаться с того, что команда инженеров компании встретится с врачами и ИТ-специалистами, чтобы разработать инструменты, которые впишутся в рабочие процессы, уже используемые персоналом. Подобные проекты будут проводиться в средних компаниях разных отраслей, и каждый из них будет формироваться людьми, наиболее непосредственно связанными с работой».

Запуск проектов происходит на фоне роста инвестиций в ИИ-компании и разговоров о возможных IPO. По данным TechCrunch, Anthropic находится на финальной стадии раунда и рассчитывает привлечь крупные средства при высокой оценке. OpenAI также ведет переговоры с инвесторами, но точные условия сделок пока не раскрываются.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.