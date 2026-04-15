Инвесторы Кремниевой долины направили Anthropic серию предложений, оценивающих компанию в $800 млрд, что более чем вдвое превышает февральские $380 млрд. Агрессивный интерес венчурного капитала связывают с подготовкой создателей Claude к вероятному IPO в конце текущего года.

На вторичной бирже Caplight стоимость стартапа уже достигла $688 млрд, продемонстрировав 75-процентный скачок всего за три месяца. Это ставит Anthropic в один ряд с OpenAI, чья капитализация по итогам последнего раунда финансирования составила $852 млрд.

Столь стремительный взлет подкрепляется взрывной динамикой выручки: по прогнозам компании, годовой доход вырастет с $9 млрд до $30 млрд. В корпоративном секторе число клиентов с миллионными контрактами удвоилось менее чем за два месяца, превысив тысячу организаций.

Эксперт Джаред Куинси Дэвис из Mithril на конференции HumanX подтвердил исключительную рыночную форму стартапа, а основатель Theory Ventures Томаш Тунгуз отметил колоссальный ажиотаж вокруг последних разработок компании.

Текущего резонанса возник после анонса нейросетевой архитектуры Mythos. По заверению инженеров Anthropic, модель обладает настолько высокой мощностью, что ее релиз для широкой публики временно заблокирован из-за потенциальных угроз кибербезопасности.

Несмотря на то что представитель компании отказался от официальных комментариев по поводу новых офферов, сочетание коммерческого успеха инструмента Claude Code и закрытого статуса Mythos закрепило за стартапом статус ведущего игрока индустрии.

