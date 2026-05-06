Стартап в области искусственного интеллекта Anthropic обязался инвестировать $200 млрд в Google Cloud в течение пяти лет, сообщает The Information со ссылкой на источник, знакомый с деталями соглашения.

Growtika, Unsplash

По данным издания, обязательства Anthropic составляют более 40% всего облачного портфеля заказов, о котором Google рассказала инвесторам на прошлой неделе. Речь идет о суммарных обязательствах клиентов перед облачным подразделением компании.

После публикации новости акции материнской компании Google, Alphabet Inc., выросли примерно на 2% на дополнительных торгах во вторник.

Еще в апреле Anthropic заключила соглашение с Google и производителем чипов Broadcom на поставку нескольких гигаватт мощностей для обработки тензорных вычислений. Ожидается, что эти мощности начнут вводиться в эксплуатацию с 2027 года.

Параллельно Alphabet намерена инвестировать до $40 млрд в Anthropic, несмотря на то что стартап одновременно выступает и партнером, и конкурентом в глобальной гонке за лидерство в области искусственного интеллекта.

Читайте также Amazon инвестирует до $25 млрд в Anthropic ради укрепления позиций в сфере ИИ

Рост популярности моделей Claude вынуждает Anthropic резко наращивать вычислительные мощности. Ранее компания заключила многолетнее соглашение с CoreWeave, а к концу года рассчитывает получить почти 1 гигаватт мощностей на базе чипов Amazon.

Anthropic также заявляет, что обучает и разворачивает Claude на разных платформах — включая Trainium от AWS, TPU от Google и графические процессоры Nvidia.

На этом фоне Alphabet приближается к тому, чтобы обогнать Nvidia и стать самой дорогой компанией мира. Акции растут на фоне ИИ-бума и стремительного расширения облачного бизнеса.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.