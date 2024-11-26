Anthropic предлагает новый стандарт для подключения помощников на основе искусственного интеллекта к системам, где хранятся данные. Его называли Model Context Protocol (MCP), и он может помочь моделям ИИ выдавать более качественные и релевантные ответы на запросы.

MCP позволяет любым моделям ИИ извлекать данные из таких источников, как бизнес-инструменты и программное обеспечение, а также из репозиториев контента и сред разработки приложений.

По словам представителей Anthropic, MCP позволяет разработчикам создавать двусторонние соединения между источниками данных и приложениями на базе ИИ, например, чат-ботами. Таким образом, те смогут предоставлять данные через «MCP-серверы» и создавать «MCP-клиентов», например, приложения и рабочие процессы, которые подключаются к этим серверам по команде.

Anthropic сообщает, что такие компании, как Block и Apollo, уже интегрировали MCP в свои системы, в то время как компании, занимающиеся разработкой инструментов, включая Replit, Codeium и Sourcegraph, добавят его на свои платформы.

Anthropic поделилась готовыми серверами MCP для корпоративных систем, таких как Google Drive, Slack и GitHub, и заявляет, что вскоре предоставит наборы инструментов, которые смогут обслуживать целые организации.

При этом, OpenAI недавно добавила в ChatGPT функцию, которая позволяет ИИ считывать код в приложениях для разработки, аналогично тому, как это делает MCP. OpenAI заявила, что планирует в будущем добавить эту опцию под названием Work with Apps в другие типы приложений, но компания не открывает исходный код базовой технологии.

Также еще предстоит выяснить, является ли MCP таким полезным и производительным, как утверждает Anthropic. Например, компания утверждает, что MCP может позволить ИИ-боту «лучше извлекать релевантную информацию для дальнейшего понимания контекста вокруг задачи кодирования», но не предлагает никаких контрольных показателей, подтверждающих это утверждение.

Напомним, что ранее Amazon вложила $4 млрд в стартап Anthropic, конкурента OpenAI. Увеличение инвестиций служит свидетельством миллиардных капиталовложений в стартапы, связанные с ИИ, за последний год. Инвесторы стремятся воспользоваться резким ростом данной технологии, который начался с выхода ChatGPT от OpenAI в конце 2022 года.