Anthropic запустила Claude for Small Business — пакет ИИ-инструментов, адаптированных под нужды малого бизнеса. Продукт доступен через платформу Claude Cowork и включает функции для ведения бухгалтерии, анализа бизнес-показателей, генерации рекламных материалов, а также интеграции с QuickBooks, Canva, Docusign, HubSpot и PayPal. Для продвижения компания планирует провести образовательный тур по 10 американским городам, начав с Чикаго.

Unsplash

До сих пор основная ИИ-экспансия разворачивалась на уровне крупных корпораций, так как они располагают бюджетами и ресурсами для масштабного внедрения технологий. В то же время по данным, которые приводит Anthropic, малый бизнес обеспечивает 44% ВВП США и занимает почти половину частного сектора по числу рабочих мест, однако темпы ИИ-адаптации в этом сегменте существенно отстают от корпоративного уровня. Использование инструментов, констатирует компания, «как правило, заканчивается на стадии чат-окна».

Claude for Small Business встроен в виде отдельного переключателя внутри Claude Cowork — платформы для автоматизации задач, которая уже умеет самостоятельно просматривать веб, управлять файлами и выполнять многошаговые рабочие процессы. Активировав опцию, платные пользователи получают доступ к расширенному набору функций без необходимости переходить на другой тариф или осваивать новый интерфейс.

В рамках продвижения Anthropic организует серию бесплатных воркшопов по ИИ в каждом из 10 городов тура: каждый рассчитан на 100 владельцев малого бизнеса. Формат указывает на то, что барьер входа — не только цена, но и низкая цифровая грамотность целевой аудитории в части применения ИИ-инструментов для конкретных операционных задач.

На этом направлении Anthropic действует с заметным опозданием. OpenAI запустила предназначенный для небольших команд тариф Business еще в конце 2023 года. Тем не менее рынок из 36 млн малых предприятий в США достаточно велик, чтобы вместить нескольких крупных игроков, а специализированные интеграции с популярными бухгалтерскими и маркетинговыми сервисами могут стать точкой дифференциации.

Появление таких продуктов говорит о том, что конкуренция за пользователей ИИ-сервисов смещается с корпоративного сегмента в массовый. Если крупные компании уже определились с поставщиками, то десятки миллионов малых предприятий остаются неохваченными — и именно за них в ближайшие годы развернется основная борьба между ведущими ИИ-платформами.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.