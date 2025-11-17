Мир стоит на пороге революции, которая изменит правила игры для малого бизнеса. Искусственный интеллект (ИИ) стремительно развивается и уже к 2028 году превратится в мощный инструмент, доступный каждому предпринимателю. Но что же останется за человеком? Выступая на «Форумс Плюс 2025», организованном «Самолет Плюс», международный эксперт и бизнес-коуч Гарретт Джонстон заявил: будущее за компаниями, имеющими уникальную смысловую концепцию.

Freepik

По словам эксперта, сегодня малый бизнес сталкивается с серьезной проблемой — средняя продолжительность жизни компании составляет менее восьми лет (по данным университета им. Г. В. Плеханова, средняя российская фирма живет девять лет). Причина проста: предприниматели фокусируются на зарабатывании денег, не задумываясь о глубинном смысле своего дела, производя неинтересные, неотличимые друг от друга продукты и услуги. «Малый бизнес умирает от тысячи зевот», — метко подмечает Джонстон.

В эпоху ИИ, убежден он, такой подход обречен на провал, ведь компьютеры способны просчитывать миллионы бизнес-стратегий за секунды.

Главная причина — ключ к выживанию, по словам Джонстона, — создание большой, уникальной идеи бизнеса, которая станет основой конкурентоспособности. Это должна быть не просто стратегия развития, а фундаментальный смысл существования компании, определяющий все аспекты ее деятельности. Успешные примеры уже появляются в России: компании создают специализированную одежду для экстремальных температур, развивают мобильные торговые точки с физическим контактом с клиентом, производят инновационную мебель с уникальным позиционированием.

Кроме такой необычной идеи Джонстон выделяет еще два ключевых элемента успешного бизнеса: креативная концепция и клиентоцентричность. При этом та самая большая идея призвана стать фундаментом конкурентоспособности, который невозможно заменить технологиями.

Эксперт рекомендует предпринимателям найти свою большую идею через японский инструмент «икигай» (生き甲斐 — чувство удовлетворения от того, что вы делаете), который помогает определить:

Что вы любите делать?

В чем вы сильны?

Какие реальные потребности рынка можете удовлетворить?

Какую проблему решаете для клиентов?

Искусственный интеллект станет не конкурентом, а помощником, если использовать его для автоматизации рутинных задач, сосредоточившись на креативной составляющей бизнеса. При этом развитие эмоционального интеллекта и эмпатии остается критически важным.

Джонстон подчеркивает, что ближайшие 20 лет — лучшее время для малого бизнеса за всю историю индустриальной экономики. Малые компании имеют преимущество в генерации революционных идей, так как не связаны существующими бизнес-процессами и могут позволить себе смелые эксперименты.