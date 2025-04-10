Американская компания Anthropic представила новый план подписки Claude Max стоимостью от $100 до $200 в месяц, существенно расширяющий лимиты использования ИИ-ассистента Claude. Решение было принято после многочисленных жалоб пользователей, которые регулярно упирались в лимит запросов на существующем тарифе Claude Pro за $20 в месяц.

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Новый план Max предлагается в двух вариантах: за $100 в месяц пользователи получают в пять раз больше запросов в день по сравнению с планом Pro, а за $200 в месяц — в 20 раз больше. Более дорогой тариф, названный Maximum Flexibility, ориентирован на пользователей, которые часто используют Claude для решения большинства задач. Цена максимального плана совпадает со стоимостью тарифа Pro для ChatGPT за $200.

Одной из проблем использования Claude с большим контекстным окном — объемом текста, который ИИ может обрабатывать за раз, — было то, что длинные разговоры или включение многих справочных документов быстро исчерпывали лимиты. Это происходит потому, что при каждом добавлении в разговор весь текст беседы (включая прикрепленные документы) снова подается в ИИ-модель и переоценивается.

Помимо повышенных лимитов использования, подписчики Claude Max также получат приоритетный доступ к новым функциям и моделям по мере их выпуска. Пользователи Max будут иметь более высокие лимиты вывода, а также приоритетный доступ в периоды высокой нагрузки.