Компания Anthropic, создавшая популярного чат-бота Claude, объявила о новом раунде финансирования, который кардинально изменил ее положение на рынке. Инвесторы вложили в стартап $30 млрд, более чем удвоив его стоимость — с $183 млрд до $380 млрд всего за несколько месяцев.

Austin Distel/Unsplash

Главный козырь Anthropic — фокус на программировании. Модель Claude Code завоевала армию поклонников среди разработчиков и помогла компании обойти конкурентов в корпоративном сегменте. Доход от этого направления с начала года вырос более чем вдвое и превысил $2,5 млрд. Число корпоративных подписок увеличилось в четыре раза, и теперь бизнес-клиенты приносят больше половины всей выручки Claude Code.

Особый ажиотаж вокруг Anthropic вызвал недавний релиз серии плагинов для агента Cowork. Инструмент, способный самостоятельно выполнять офисные задачи за компьютером, спровоцировал панику среди инвесторов мировых софтверных компаний — акции разработчиков ПО резко пошли вниз на опасениях, что сложные ИИ-модели разрушат привычный рынок.

Раунд возглавили D. E. Shaw Ventures, ICONIQ и MGX. К ним присоединились Microsoft и Nvidia, уже вкладывавшиеся в Anthropic ранее. Общая сумма привлеченных средств теперь достигла астрономических масштабов на фоне бума индустрии. Для сравнения: OpenAI, разработчик ChatGPT, ведет переговоры с SoftBank об инвестициях, которые могут оценить компанию в $830 млрд.

Текущий регулярный доход Anthropic достиг $14 млрд. Компания активно продвигает бизнес-продукты, делая ставку на агента Claude Cowork, который берет на себя рутинные компьютерные задачи офисных сотрудников.

Примечательно, что Anthropic выбрала необычную стратегию в вопросах регулирования. В отличие от большинства техногигантов, лоббирующих ослабление контроля, компания пожертвовала $20 млн американским политикам, выступающим за ужесточение правил в сфере ИИ. «Разработчики несут ответственность за то, чтобы технология служила общественному благу, а не только их интересам», — заявили в Anthropic.

На этой неделе также стало известно, что Blackstone, крупнейший управляющий альтернативными активами, довел свою долю в Anthropic примерно до $1 млрд.

