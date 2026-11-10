Anthropic, создатель чат-бота Claude, направит $3,4 млрд на покупку газовых турбин Caterpillar. Компании необходимо обеспечить электроэнергией растущую инфраструктуру ИИ на фоне дефицита энергомощностей и увеличения нагрузки на электросети.

Joao, Unsplash

Как сообщает Financial Times, Anthropic приобретает генераторы, способные производить до 1,7 ГВт электроэнергии. Изначально оборудование заказала компания OnePWR, однако ей не удалось найти финансирование для завершения сделки. В результате Anthropic решила обратиться напрямую к производителю — Caterpillar.

Покупка стала необычным шагом для компании, которая исторически предпочитала арендовать инфраструктуру, а не приобретать собственную. Например, согласно документам, поданным для выхода на биржу, Anthropic обязалась платить дочерней компании SpaceX — xAI — $1,25 млрд в месяц за доступ к вычислительным мощностям. Контракт рассчитан до мая 2029 года.

При этом Anthropic заявляла о намерении заключать и другие подобные соглашения об аренде вычислительных ресурсов.

Однако ситуация на энергетическом рынке меняется. Спрос на электроэнергию со стороны ИИ-компаний растет настолько быстро, что получить необходимые мощности становится все сложнее. Сроки поставок газовых турбин растягиваются до начала 2030-х годов, а ожидание подключения к общественным электросетям также может занимать годы.

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Покупка собственного генерирующего оборудования позволяет Anthropic снизить зависимость от внешних поставщиков электроэнергии и обеспечить работу своих дата-центров. Кроме того, компания, вероятно, стремится закрепить за собой дефицитное оборудование, не рискуя потерять его в пользу конкурентов.

Anthropic — далеко не единственная технологическая компания, которая ищет альтернативные способы энергоснабжения. Google, Amazon, Microsoft и Meta* также объявляли о планах строительства крупных электростанций на природном газе для питания своих дата-центров.

Растущий спрос на газ уже стимулирует развитие отрасли гидроразрыва пласта — технологии добычи природного газа из подземных горных пород. По некоторым прогнозам, к 2035 году американские дата-центры могут потреблять больше природного газа, чем Германия и Япония вместе взятые.

Впрочем, ставка на газ несет и финансовые риски. Крупные технологические компании становятся зависимыми от цен на топливо, которые могут существенно вырасти. По оценкам одного из аналитиков, к концу десятилетия стоимость газа на отдельных рынках способна увеличиться более чем втрое.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

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