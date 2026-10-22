Около 25% центров обработки данных (ЦОД) по всему миру уже сталкиваются с нехваткой воды хотя бы один месяц в году. В ближайшее десятилетие эта доля может вырасти до 33% на фоне изменения климата и роста глобальной температуры. К такому выводу пришли исследователи из Института науки Карнеги в США.

Geoffrey Moffett, Unsplash

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Environmental Science & Technology. Ученые определили расположение 9347 действующих дата-центров по всему миру и оценили, насколько условия водоснабжения в этих районах позволяют обеспечивать их работу.

Дата-центры конкурируют за воду с городами и сельским хозяйством

Центры обработки данных обеспечивают работу облачных сервисов, искусственного интеллекта, стриминговых платформ и онлайн-хранилищ. Для охлаждения оборудования многие из них используют воду, которая испаряется в процессе отвода тепла. Поэтому крупные объекты могут потреблять за сутки столько же воды, сколько город с населением около 50 тыс. человек.

Анализ показал, что 2315 дата-центров расположены в районах, где спрос на воду хотя бы один месяц в году превышает доступные запасы. При этом 41% всех исследованных объектов конкурируют за водные ресурсы непосредственно с городами и муниципалитетами, а для 28% основным конкурентом за воду выступает сельское хозяйство.

Особенно уязвимы 523 центра обработки данных — более 5% от общего числа. В районах их расположения дефицит воды наблюдается не менее девяти месяцев в году.

«Эти сооружения размещаются не на пустынных территориях. Они оказываются прямо над источниками водоснабжения городов и ферм», — отмечает эколог Лоренцо Роза из Института науки Карнеги.

Изменение климата может усугубить проблему

Согласно климатическим моделям, при повышении средней глобальной температуры на 3°C относительно уровня 1900 года доля дата-центров, испытывающих дефицит воды, может увеличиться до 33% уже в течение следующего десятилетия.

Наиболее заметные изменения прогнозируются в США. В Великобритании и Германии существенного роста числа объектов, сталкивающихся с водным стрессом, модели не показали.

В отличие от электричества, которое можно передавать на большие расстояния по сетям, воду обычно необходимо получать непосредственно в районе размещения дата-центра. Ее забирают из рек, озер и подземных водоносных горизонтов, запасы которых могут значительно меняться в зависимости от сезона.

Поэтому выбор места для строительства таких объектов становится важным фактором экологической устойчивости.

Исследователи подчеркивают, что энергопотребление дата-центров отслеживать проще: использование электричества учитывается и регистрируется. Данные о водопотреблении остаются гораздо менее доступными и зачастую собираются непоследовательно.

При этом технологические компании не всегда раскрывают подробную информацию о нагрузке своих объектов на местные водные ресурсы.

Ученые считают, что ситуацию помогли бы улучшить более прозрачная отчетность и меры регулирования со стороны правительств.

В то же время дефицит воды не обязательно означает, что сами дата-центры столкнутся с перебоями в работе. По словам исследователей, крупные технологические компании часто располагают ресурсами, позволяющими обеспечивать свои потребности в воде. В результате основные последствия могут затронуть другие группы потребителей — прежде всего население и сельское хозяйство.

Какие решения могут помочь

Среди возможных мер исследователи называют использование очищенных сточных вод и опресненной морской воды вместо пресной, а также совершенствование систем охлаждения и управления тепловыми процессами.

Однако, по мнению авторов работы, одних технических решений недостаточно. При строительстве новых дата-центров необходимо учитывать местные запасы воды, сезонные колебания водоснабжения и потребности других пользователей.

Ученые подчеркивают: для долгосрочной устойчивости цифровой инфраструктуры нужны решения, учитывающие гидрологические ограничения конкретных территорий. По мере развития искусственного интеллекта и облачных вычислений вопрос о том, сколько воды требуется для работы цифровых сервисов, становится все более актуальным.

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