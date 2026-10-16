Anthropic перед планируемым IPO сообщила потенциальным инвесторам, что выручка в третьем квартале составила $16,8 млрд. По данным Bloomberg, рост к июньскому кварталу оказался меньше 50%, тогда как ранее в этом году выручка росла более чем вдвое. После публикации акции полупроводниковых компаний в Азии резко снизились: индекс Kospi в Южной Корее падал на 9,3%, а Nikkei 225 в Японии на 5,4%.

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Годовая выручка Anthropic по расчетам SemiAnalysis может достичь около $74 млрд. В конце июля эта оценка составляла $65 млрд. Прирост выглядит скромным на фоне прежних темпов роста. Аналитики связывают это замедление с охлаждением корпоративного спроса и ценовой войной с OpenAI.

За несколько дней до публикации отчета банки синдицировали для Anthropic $60 млрд финансирования закупок чипов и готовились привлечь еще $50 млрд для OpenAI. Одновременно с этим Anthropic готовит IPO в ноябре 2026 года при оценке в $2 трлн.



Согласно опросу почти 400 компаний, проведенному компанией Mavvrik в апреле и мае, каждая четвертая организация отложила или отменила проекты в области ИИ. Это показывает, что спрос корпоративных клиентов оказался чувствительнее к цене, чем предполагала Уолл-стрит.

Помимо Anthropic, инвесторы столкнулись с другими тревожными сигналами. Китайская CXMT объявила о прорыве в технологии памяти менее чем через три месяца после выхода на биржу. Это может поколебать позиции Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology.

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Одновременно дорожает кредит для облачных провайдеров с низкими рейтингами: банки сокращают гарантии по кредитам на чипы, IPO таких компаний от Сиднея до Сингапура отменяют, а доходности облигаций операторов ЦОД и неооблачных сервисов растут на фоне проблем с долговыми обязательствами.



Замедление Anthropic, по мнению экспертов, дает инвесторам конкретную цифру, которой не хватало скептикам. Снижение темпов роста выручки показывает, что ИИ-компании, возможно, уже близки к пику своих финансовых показателей и эти уровни выручки могут оказаться сильно ниже, чем сейчас закладывает рынок.

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