Венчурный фонд Menlo Ventures, один из первых инвесторов Anthropic, считает, что рынку ИИ мешает нехватка вычислительных мощностей, а не возможное замедление прогресса передовых моделей. Партнер фонда Мэтт Мерфи, который вел инвестиции в Anthropic, назвал разговоры о замедлении отвлекающим фактором, сообщает Economic Times.

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Мерфи исходит из того, что нынешние модели уже достаточно развиты для существующего рынка. По его оценке, даже если темп улучшения передовых моделей снизится на 20−30%, это не изменит экономику разработчиков моделей и рынка в целом.

Модели уже справляются с программированием, работой с документами, анализом информации и автоматизацией корпоративных процессов. Поэтому спрос ограничивает объем вычислений, которые индустрия способна предоставить, а не уровень интеллекта моделей.

Рынок может расти и без более умных моделей. Для этого достаточно увеличить число пользователей и запросов, встроить ИИ в большее число продуктов и дать агентам больше времени и более длинные цепочки действий.

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Каждый из этих факторов увеличивает объем инференса, то есть запуска готовой модели для ответа на запрос, и потребность в вычислениях. Menlo ранее фиксировала смещение расходов от разработки моделей к их промышленной эксплуатации. По данным отчета фонда за середину 2025 года, корпоративные траты на API моделей за короткий период выросли с $3,5 млрд до $8,4 млрд.

Обязательства самой Anthropic подтверждают этот тезис. Согласно проекту проспекта IPO, с которым ознакомилось агентство Reuters, компания обязалась потратить не менее $518 млрд на вычислительную инфраструктуру примерно за десять лет. Около 80% суммы подлежит оплате независимо от того, используются ли мощности.

На Google приходится не менее $111,1 млрд, на Amazon $110 млрд, на Microsoft $31,4 млрд. Еще $161,2 млрд составляют обязательства по аренде оборудования Broadcom. Соглашение с xAI предусматривает мощности на сумму до $84,5 млрд с возможностью выхода за 90 дней, есть и договоренность с AMD. Anthropic отказалась комментировать документ.

Финансовые данные из того же проспекта показывают масштаб нагрузки. В 2025 году Anthropic потратила на вычисления и инфраструктуру $7,33 млрд при выручке $4,6 млрд. На конец года у компании было $20,28 млрд свободных средств и краткосрочных инвестиций.

Годовая выручка в пересчете на текущий темп к концу июля превысила $65 млрд, а на IPO компания рассчитывает на оценку выше $2 трлн, пишет Reuters. Фиксированные платежи останутся обязательными, даже если выручка клиентов Anthropic снизится.

Menlo инвестирует в Anthropic с 2023 года, когда у компании не было ни продукта, ни выручки. По данным Bloomberg, фонд вложил в нее около $1 текущая стоимость его доли оценивается примерно в $14 млрд.

В июне фонд привлек $3 млрд в два новых фонда: сумма превысила любой прежний сбор Menlo за 50 лет истории. Таким образом, Menlo заинтересована в том, чтобы Anthropic и рынок моделей продолжали расти, а оценка доли остается бумажной и привязана к частной оценке Anthropic выше $900 млрд.

Если тезис Мерфи верен, конкуренция смещается от гонки за качество модели к борьбе за доступ к мощностям. Для Anthropic это означает долгосрочные платежи, которые зависят от темпов роста спроса на ее модели.

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