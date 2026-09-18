Компания Anthropic, разработчик ИИ-модели Claude, создала собственную экспериментальную лабораторию в районе залива Сан-Франциско и начала проводить там физические биологические исследования. Об этом Reuters рассказали источники, знакомые с работой компании. Наличие лаборатории подтвердил глава подразделения биологических наук Anthropic Эрик Каудерер-Абрамс.

Brecht Corbeel, Unsplash

По его словам, компания считает реальные лабораторные эксперименты необходимой частью биологических исследований. Anthropic одновременно работает с внешними партнерами и развивает собственную инфраструктуру, чтобы быстрее проводить эксперименты.

Стартап намерен использовать ИИ для ускорения разработки лекарств, в том числе для заболеваний, которыми фармацевтические компании занимаются недостаточно активно из-за высокой стоимости исследований. Среди потенциальных направлений — создание сложных антител, способных воздействовать сразу на несколько мишеней.

Anthropic также экспериментирует с автоматизацией лабораторной работы. Компания хочет проверить, насколько Claude способен управлять роботизированным оборудованием и самостоятельно выполнять отдельные этапы научных экспериментов. При этом в Anthropic подчеркивают, что человеческий контроль остается необходимым из соображений безопасности.

Развитие биологического направления происходит на фоне предупреждений самой Anthropic о потенциальных рисках ИИ. Компания ранее сообщала, что ее системы в определенных случаях могут быть использованы при разработке биологического оружия. Поэтому, по словам Каудерер-Абрамса, Anthropic пытается одновременно повышать возможности ИИ в науке и ограничивать связанные с этим риски.

В июне компания заявила о намерении заниматься доклиническими исследованиями в областях, которые традиционная фармацевтическая индустрия считает недостаточно прибыльными. Anthropic также приобрела биотехнологический стартап Coefficient Bio примерно за $400 млн в виде акций и нанимает специалистов по биохимии, белкам и нуклеиновым кислотам.

При этом компания пока не занимается клиническими испытаниями и не собирается самостоятельно выводить препараты на рынок. Anthropic заявляет, что хочет сосредоточиться на использовании ИИ для ускорения ранних этапов биологических исследований, а дальнейшую разработку лекарств предполагается проводить совместно с фармацевтическими и биотехнологическими компаниями.

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