Anthropic планирует увеличивать финансирование общественных инициатив по мере роста собственной стоимости. Среди приоритетных направлений — помощь некоммерческим организациям и поддержка работников, чьи профессии меняются под влиянием искусственного интеллекта.

Brecht Corbeel, Unsplash

Компания Anthropic, разработчик ИИ-ассистента Claude, направит 5% своих акций в новый фонд общественных благ. Об этом компания объявила 18 октября. Инициатива позволит финансировать проекты, направленные на решение социальных проблем, связанных в том числе с развитием искусственного интеллекта.

Фонд создадут в форме компании с ограниченной ответственностью, полностью принадлежащей Anthropic. Его доля может увеличиваться вместе с ростом стоимости разработчика ИИ: по решению совета директоров фонд сможет получать дополнительно 2% акций за каждые 50% роста оценки компании относительно базового уровня. Какой именно уровень возьмут за основу, пока не раскрывается.

По заявлению Anthropic, фонд сможет поддерживать некоммерческие организации, осуществлять прямые выплаты отдельным группам населения и финансировать инициативы, связанные с изменениями на рынке труда из-за внедрения ИИ.

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Последнее направление компания считает одним из приоритетных. Ранее Anthropic уже объявила о выделении 200 млн долларов на изучение и смягчение последствий изменений на рынке труда. Компании по всему миру, в том числе в технологическом секторе, сокращают сотрудников, объясняя часть таких решений повышением эффективности благодаря искусственному интеллекту.

По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, ИИ может повлиять примерно на 40% рабочих мест в мире. В развитых экономиках этот показатель может достигать 60%. При этом влияние технологии будет разным: одни профессии изменятся, другие столкнутся с сокращением числа рабочих мест.

Anthropic позиционирует себя как разработчика, для которого безопасность ИИ — один из главных приоритетов. Компания предупреждает, что неконтролируемое развитие технологии может создавать серьезные риски для человечества.

Новая инициатива также вписывается в подготовку Anthropic к возможному выходу на биржу. Компания работает в формате корпорации общественной пользы (Public Benefit Corporation): такая юридическая структура предполагает, что руководство должно учитывать не только интересы инвесторов, но и более широкие общественные цели.

При этом фонд не сможет использовать принадлежащие ему акции для лоббирования или политических пожертвований в США и других странах.

С учетом ранее объявленных обязательств сооснователей Anthropic направить на благотворительность 80% принадлежащих им акций, а также программы софинансирования пожертвований сотрудников, около 20% акций компании могут быть связаны с общественно полезными инициативами. Эта оценка не учитывает возможное дальнейшее увеличение доли фонда.

На фоне объявления Anthropic Илон Маск заявил, что в следующем году планирует передать по одной своей акции SpaceX каждому ребенку в США. По его словам, это станет началом более масштабной инициативы.

В отличие от прямой передачи акций, модель Anthropic предполагает создание отдельного фонда, который сможет направлять ресурсы на разные общественные проекты. Компания рассчитывает, что такая структура позволит увеличивать объем поддержки по мере собственного роста.

В ближайшие месяцы Anthropic намерена раскрыть дополнительные сведения об управлении фондом, его структуре и критериях увеличения доли. Компания также планирует публиковать отчеты о результатах общественно полезной деятельности.

Таким образом, Anthropic связывает развитие своего бизнеса с финансированием общественных инициатив. Один из главных вопросов — насколько эффективно эти средства удастся направить на смягчение последствий распространения ИИ, особенно для работников, чьи профессии могут существенно измениться.

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