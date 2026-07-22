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Anthropic вложит $20 млн в организацию, продвигающую регулирование ИИ

Anthropic пожертвует еще $20 млн некоммерческой организации Public First Action, которая добивается регулирования искусственного интеллекта в США.

Tsd Studio, Unsplash

Это уже второе пожертвование Anthropic организации. Первые $20 млн компания направила в феврале. Теперь общая сумма ее взносов достигла $40 млн.

Public First Action продвигает меры по снижению рисков, связанных с развитием искусственного интеллекта, и работает с американскими законодателями. Кроме того, организация поддерживает политические комитеты, которые финансируют кандидатов со схожими взглядами на регулирование ИИ.

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В Anthropic подчеркнули, что именно пожертвованные компанией средства нельзя направлять на поддержку кандидатов или использовать для влияния на выборы федерального, регионального и местного уровней.

Пожертвование стало частью более широкой борьбы технологической отрасли за влияние на будущие правила работы с ИИ в США. Пока федеральные власти обсуждают единое регулирование, несколько штатов уже приняли собственные законы, а другие только готовят аналогичные меры.

Public First Action в конце прошлого года создали два бывших члена Конгресса США. Организация противостоит группе Leading the Future, которая добивается менее жестких правил для разработчиков искусственного интеллекта.

Среди сторонников Leading the Future — президент OpenAI Грег Брокман и венчурный инвестор Марк Андрессен. Его компания A16Z инвестировала в OpenAI, одного из главных конкурентов Anthropic.

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