Компания Anthropic запускает голосовой режим в Claude Code — своем ИИ-помощнике для разработчиков. Новый режим открывает путь к более автоматизированным и диалоговым рабочим процессам программирования.

Fotis Fotopoulos, Unsplash

Во вторник инженер компании Anthropic Тарик Шихипар сообщил о поэтапном внедрении голосового режима в X: пока его могут использовать около 5% пользователей, а массовый запуск ожидается в ближайшие недели.

Голосовой режим призван упростить процесс программирования, позволяя разработчикам управлять Claude Code с помощью голосовых команд. Для активации достаточно ввести команду /voice, затем озвучить запрос, после чего ИИ выполнит его. Например, можно сказать: «рефакторизовать промежуточное ПО аутентификации».

Пока остается неизвестным, какие ограничения накладывает голосовой режим — в том числе, есть ли лимиты на количество команд или технические ограничения. Также не уточняется, разрабатывалась ли эта функция совместно со сторонними поставщиками голосового ИИ, например, ElevenLabs, с которым, как сообщалось, Anthropic вела переговоры.

Конкуренция на рынке ИИ-помощников для программирования крайне высокая: GitHub Copilot от Microsoft, решения Google, OpenAI и Cursor борются за внимание разработчиков, тогда как Claude Code остается одним из лидеров по популярности среди профессионалов.

В феврале Anthropic сообщила о новом раунде финансирования, который существенно укрепил ее позиции на рынке. Инвесторы вложили $30 млрд, более чем удвоив оценку компании с $183 млрд до $380 млрд всего за несколько месяцев.

